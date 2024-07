Laura G revela que se muda de México: Revela sus razones

Laura G reveló que ha decidido dejar México, dejando a sus seguidores con la incógnita de por qué tomó esa medida y qué pasará con sus trabajos.

A través de sus redes sociales mostró la nostalgia que siente al desocupar el hogar en el que vivió durante tantos años y en el han crecido sus hijos.

La exconductora de Venga la Alegría se sinceró con su público y contó una a una las poderosas razones que la conllevaron a mudarse, una de ellas es por acompañar a su esposo en un nuevo reto profesional.

“Para quienes no lo sabían, nos mudamos de país... ¿Por qué? Por el trabajo de Naza, y cuando decidimos estar juntos fue en las buenas, en las malas y en los retos. Mi hija está triste porque ya no verá a sus amigos, mi hijo está feliz porque podrá andar en bici todos los días y yo... yo he pasado por todas las emociones, convencida de que lo mejor está por venir... porque para mí la familia es lo más importante. ¿Nervios? ¡Uff! ¿Incertidumbre? ¡Uff! Pero aquí es donde decimos”.

Laura G aseguró que la mudanza no le interferirá en sus compromisos laborales, pues buscará la forma de seguir de cerca con su audiencia.

“Juntos podemos con todo. No me voy lejos, de hecho muy cerca. No dejo la radio, al contrario… continuamos y estaré presente en cada momento importante. No dejo a mis amigos, al contrario, depende de nosotros que la distancia sea solo una palabra”.

Sin embargo, Laura no aclaró cuál es su nuevo destino donde vivirá, pero sí dijo que la distancia es corta, pues está a un vuelo muy corto de la Ciudad de México.