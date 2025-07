Laura Flores tras rumores sobre su ruptura con Lalo Salazar: "¡Fue algo muy bajo y cruel!”

En una pausa entre cena y escena, Laura Flores emerge del set de la telenovela “Los hilos del pasado”, como lo ha hecho tantas veces en su vida: con el porte de una actriz que ha cruzado, huracanes emocionales, sin dejar de mirar al frente. Esta vez, el libreto, no lo dictó ningún escritor de melodramas: el desenlace lo firmó la vida, al separar su camino del periodista Eduardo Salazar, apenas tres meses, después de haber comenzado una historia que, según sus palabras, terminó antes de alcanzar siquiera un segundo acto.

Con los ojos húmedos, pero la voz firme, flores, habló para TVyNovelas desde una locación de la telenovela, rodeada de técnicos, luces, y una ficción, que por momentos parece más benigna que su propia realidad.

“ Es muy difícil, corazón. Pero yo le doy gracias a Dios que tengo a mis hijos, que tengo a mi hermana, que tengo en mi trabajo, que tengo a mis compañeros, que tengo a Dios, ahorita me refugio mucho en la fe, en la lectura, y también en la meditación. Estoy meditando con los budistas y llorando mucho“, compartió.

La actriz de 61 años, nueva del dolor. “Tronar con alguien que quisiste, es un duelo, fue una relación que me dolió, pero la gente siempre va a hablar, sobre todos los que no sabe nada, los que no entienden“, reflexiona.

A sus 60 años, Laura Flores aún tiene pendientes por hacer en su vida Instagram @laurafloresmx

Y es que, aunque breve, la relación con el periodista caló profundo. “Había planes y yo me involucré al 100%. La forma en la que terminó me dolió, me duele porque soy un ser humano, el hecho de qué tenga esta edad no significa que esté muerta “.

Él la bloqueó de todos los medios, desapareciendo de su vida sin derecho a epílogo. Un gesto que, más que enojo, le dejó perplejidad. “Lo que hago y digo tiene coherencia... nunca he atacado al señor Lalo Salazar, entonces no acepto que lleguen personas sin escrúpulos y empiecen a hacer esto más grande con tal de ganar seguidores”.

Su alusión directa no es gratuita. La actriz está profundamente molesta con las declaraciones de la periodista Martha Figueroa, quien aseguró en una transmisión de YouTube que Laura se había puesto “como loca” con Lalo Salazar durante una discusión. Una afirmación que, según Laura Flores, es absolutamente falsa y dañina.

“Estoy muy inconforme con las acusaciones que se me hicieron porque yo soy madre de familia y esto es muy incómodo”.

Laura Flores se refugia en el trabajo

Lalo Salazar oficializó su romance con Laura Flores en pleno programa en vivo. (Instagram @laurafloresmx)

“El trabajo también es un gran refugio, esta telenovela que estoy haciendo, la obra teatral ‘Las Leonas...’ El trabajo es un gran aliciente, y vivir un día a la vez”.

Entre los otros proyectos que enfoca su atención se encuentra su pódcast ‘Perreando con Laura Flores’ - un espacio en YouTube en el que mezcla su amor por las mascotas con entrevistas y consejos- y su incipiente marca de productos de belleza para perros y gatos.

“Estoy muy emocionada porque, casualmente, cuando algo te deprime, cuando algo te duele, tú sabes cómo encausar la energía... o te vas pa’ abajo, o te vas para arriba. Y yo he optado en irme para arriba, por eso me voy a convertir en una gran empresaria”.

En el escenario teatral de ‘Las Leonas’, Laura encontró una metáfora perfecta para este momento de su vida: “Los seres humanos debemos convertirnos en leones, pero no para atacar sin razón, sino para ser fuertes, salir adelante, crecer y defender lo que es nuestro, porque el que ataca es una hiena”.