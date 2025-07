“Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar”: El origen del nuevo meme viral de Florinda Meza

Florinda Meza, mejor conocida como Doña Florinda en El Chavo del 8, se convirtió —una vez más— en tendencia en redes sociales. Pero esta vez no fue por sus declaraciones hacia la serie Sin querer queriendo, o alguna otra polémica de su pasado, sino por un video que se ha transformado en meme viral en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram.

La frase “¡Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar!”, dicha por Florinda entre lágrimas durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, fue retomada por usuarios con fines cómicos, convirtiéndola en sonido viral, sticker animado y hasta formato para videos de TikTok y reels de Instagram irónicos que parodian el drama cotidiano.

¿De dónde salió el video?

El clip proviene de una entrevista en 2020 que Florinda Meza ofreció al programa De Primera Mano, donde, conmovida, intentó interpretar una canción escrita en honor a su esposo y compañero de vida: Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

En medio de la interpretación, Meza se quebró emocionalmente y dijo entre sollozos:

“¡Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar, perdonen!” Florinda Meza

En su momento, el gesto fue interpretado como un tributo genuino al icónico comediante. Sin embargo, cinco años después, el video resurgió con otro enfoque, ahora acompañado de comentarios irónicos, mezclado con escenas de telenovelas, dramas cotidianos y frases como:

“Cuando me traen el pan, pero no la salsa”

“Cuando escucho mi voz en una nota de voz” “Cuando me llega el recibo de la luz”.

Además, el audio ha sido retomado por cientos de personas con su propia interpretación:

Entre el drama y el humor digital

Con este video Florinda Meza se ha convertido, sin querer, en un símbolo del drama exagerado con su expresión emocional, desatando todo tipo de parodias. Pero detrás del humor, el momento tiene un trasfondo real: la pérdida de Chespirito en 2014 marcó profundamente a la actriz, quien desde entonces ha mantenido vivo su legado, aunque no sin controversia.

Algunos internautas la acusan de “sobreactuar”, mientras otros defienden la autenticidad del momento y critican la falta de sensibilidad en las redes. Lo cierto es que, en plena era del contenido efímero, una escena cargada de emoción ha sido transformada en comedia involuntaria.

¿Qué ha dicho Florinda al respecto?

Hasta el momento, Florinda Meza no ha reaccionado públicamente al fenómeno viral, aunque no sería la primera vez que se enfrenta a burlas o malentendidos mediáticos. La actriz ha defendido en múltiples ocasiones su derecho a expresar su dolor y ha sido crítica con quienes banalizan su vida junto a Chespirito y quienes la señalan por haber sido “la otra”.

Memes, nostalgia y cultura pop

Este tipo de fenómenos muestran cómo la cultura pop mexicana recicla a sus íconos y a sus villanos. Lo que antes fue una escena íntima de luto hoy se convierte en parte del archivo de lo viral, y Florinda Meza, queriéndolo o no, entra de lleno a una nueva generación de memes que conviven entre la nostalgia, el hate y el sarcasmo digital.