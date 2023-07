Laura Bozzo queda atrapada en bloqueo en Chilpancingo y se baja a negociar: A ver desgraciado, ven acá

Laura Bozzo fue una de las cientos de personas que resultaron afectadas durante el bloqueo de manifestantes en la Autopista del Sol en Chilpancingo.

Por medio de un video que circula en redes se ve a Laura Bozzo dialogando con manifestantes que bloquearon la autopista y negociando para que la dejen pasar.

Laura Bozzo hizo uso de su profesión de abogada y decidió bajar de su auto para dialogar con los protestantes, conocer sus exigencias y ver de qué manera podía apoyarlos.

Pobladores y transportistas de Chilpancingo, Guerrero, bloquearon la autopista del Sol, la tarde de ayer, luego de que no llegaran a un acuerdo tras una reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez.

“Si me agradas, porque tú eres tan desgraciada”, expresó uno de los pobladores a la polémica conductora peruana, quien respondió: “Yo soy una de ustedes” e incluso recordó cuando la “querían meter presa” y recibió un abrazo del manifestante.

“No, siempre dicen lo mismo para que votes por ellos, pero a la hora de la hora...”, se escucha decir a Bozzo.

“A ver desgraciado, ven acá. Ahorita te saco la amante, carajo, ven acá pende.. o te mando a la ching...”, expresó La señorita Laura, provocando la risa de los presentes.

“Caos en la carretera Acapulco tomada por un grupo de manifestantes baje hablar con ellos son de las montañas altas y baja de Guerrero tienen un hospital sin médico aula pero no profesores no hay carreteras le ruego a la gobernadora (Evelyn Salgado) atender sus pedidos”.

“No he podido dormir pensando en toda esa gente de las montañas altas y bajas de Guerrero que no tienen ni un hospital ni aulas habilitadas ni una carretera, no puede ser posible seré su voz y esa es la gente que amo, me ocupare personalmente”, escribió la presentadora de televisión en sus redes.

No he podido dormir pensando en toda esa gente de las montañas altas y bajas de Guerrero que no tienen ni un hospital ni aulas habilitadas ni una carretera 😩no puede ser posible seré su voz y esa es la gente que amo♥️me ocupare personalmente🖐️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 11, 2023

Varios internautas aseguraron que los manifestantes se apiadaron de Laura Bozzo y la dejaron pasar.