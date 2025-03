En La Casa de los Famosos All Stars rige la ley del silencio: un pacto secreto se hará sentir en la nominación

Este jueves se conocerá el octavo grupo de nominados de dónde saldrá un nuevo jugador eliminado de La Casa de los Famosos All Stars el próximo lunes 30 de marzo. A solo minutos de entrar al confesionario para nominar, La Jefa entregó las monedas de la libertad y dos grupos enfrentados hicieron uso de ellas.

El Cuarto Tierra usó el beneficio para poder hablar en privado sobre a quiénes nominar sin necesidad de que se considere completo y por el otro lado, el Cuarto Fuego, tuvo la libertad de ver lo que ellos estaban planeando en La Casa de los Famosos All Stars. Así que para evitar que se les caiga su estrategia, pactaron silencio y no velaron que tuvieran ese beneficio para que sus votos no corran el riesgo de ser anulados.

¿Quiénes conforman hoy los dos grandes equipos rivales de La Casa de los Famosos All Stars?

Si bien hay tres cuartos en el reality, la dinámica del juego fue juntando a dos grandes equipos que cada noche se disputan el mayor liderazgo y la permanencia en grupo.

Por un lado está el equipo de Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Luca Onestini, Diego Lozano, Rosa Caiafa, Paulo Quevedo y Carlos Chávez. Por el otro lado está el otro grupo liderado por Niurka Marcos, Rey Grupero, Caramelo, Alejandra Tijerina y Manelyk González.

¿Quiénes conforman hoy los dos grandes equipos rivales de La Casa de los Famosos All Stars? Captura Telemundo

La estrategia del Cuarto Tierra para debilitar al Cuarto Fuego

Manelyk Gonzalez habló con Niurka Marcos y Alejandra Tijerina y aseguró que el plan perfecto es que suban a dos mujeres a la placa y si Alejandra Tijerina queda nominada, Caramelo está obligado a ganar la salvación para que baje a Alejandra de la placa.

La estrategia del Cuarto Tierra para debilitar al Cuarto Fuego Captura Telemundo

Al volver al living, nadie quiso dar razón de la otra moneda y el silencio se notó desde el momento uno. ‘¡Qué misterio!’, dijo Manelyk. ‘¿Por qué no me contestan?’, insistió la jugadora al ver que nadie de los que estaban en la sala respondía si habían o no entregado otra moneda.

Esta noche se conocerán los nuevos nominados dentro de La Casa de los Famosos All Stars y las estrategias y jugadas valen oro dentro del juego, por eso nadie se puede arriesgar.