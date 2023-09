Las Estrellas Bailan en Hoy: La pista se vuelve a encender

En TVyNovelas te traemos en exclusiva las primeras declaraciones de algunos de los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy.

La espera terminó y una nueva temporada del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy está a la vuelta de la esquina, en donde como es costumbre, las parejas participantes, dejarán todo en la pista de baile para llevarse no solamente la ansiada presea, sino el reconocimiento del público y los exigentes jueces del concurso, aunque algunos de los participantes ya se han ido destapando en el matutino, en TVyNovelas te traemos las primeras declaraciones de otros destapados, que lo darán todo en la pista.

MAYTE CARRANCO

La regiomontana, además de llenar la pantalla con su belleza, mostrará por qué desde pequeña su sueño fue bailar y tomará la competición, con toda la disciplina que la caracteriza: “Vengo de la disciplina del trabajo, del esfuerzo, inicié mi carrera a los 4 años en Televisa Monterrey cantando y me la he partido, desde ya, contraté a un maestro de baile para que me ayude a soltarme, le tengo mucho respeto a los bailarines, me impactan, yo siempre quise ser bailarina y esto para mi será un curso de clases intensivas de baile, además de cumplir ese sueño de bailar, es tanto el esfuerzo, que estoy a nada de alcanzar el split en su totalidad, así que preparada llegaré”.

JUAN ÁNGEL ESPARZA

Vaya que el norte estará bien representado, no solo por Mayte, pues a la competencia llega Juan Ángel Esparza, quien asegura nos hará recordar su pasado en Solo Para Mujeres en esta nueva temporada: “Me llega esta oportunidad en el mejor momento, había oportunidad de hacer una serie, película, pero un proyecto tan refrescante, algo que no había hecho en televisión, me llena de adrenalina y de emoción, si acepté es porque no quiero decepcionar a nadie de la gente que pueda apoyarme, primeramente a mi familia que son mi gran apoyo, en cuanto a baile ya hice en algún momento Solo Para Mujeres, así que espero el público se deje sorprender porque venimos con todo”.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ

Una competencia más llega a la vida del modelo, quien a diferencia de sus otras participaciones en diferentes realitys, se declara sin talento para la pista de baile, sin embargo, lo dará todo para llenar el ojo de los jueces: “No es broma que el baile me cuesta mucho, estoy seguro de mis deficiencias, le voy a meter mucha actitud, porque vergüenza no tengo, quiero tomármelo en serio, más allá del show quiero aprender, nunca he bailado, llego en negativo, soy muy malo, pero me quedo tranquilo de que lo haré con profesionalismo, me tengo fe”.

MARIANA ‘BARBY’ JUÁREZ

El deporte estará bien representado en la competencia de la mano de la ‘Barby’ Juárez, quien aprovechará su pausa en los encordados para plantarse en la pista, tal como lo hace en el ring y salir con la mano en alto: “Aprovecharé que el doctor me pidió parar del boxeo 6 meses, y justo me llega la oportunidad, entonces está genial, pues no es quedarme sin hacer nada, sé que es un reto complicado, pues en el boxeo nuestro cuerpo se vuelve rígido por las diferentes posiciones, a mí me encanta bailar, pero sé que tendré eso en contra, sin embargo, la práctica y el querer aprovechar esta oportunidad me hará mostrar lo mejor de mí, no temo a las críticas, pues después de La Casa de los Famosos México, todo se me resbala, me enseñó a ser más fuerte”.

MARCO LEÓN

El joven actor saltará de las tablas de teatro a la pista de baile en dónde mostrará sus bases escénicas: “Creo que llego a la competencia con buena estrella, me apadrinó ‘El Potro’ quien ya tiene experiencia y me ha ido dando consejos, sé que se viene una friega pero la voy a disfrutar, será una experiencia que se va a quedar para toda la vida, confío en la preparación que tengo y sobretodo, que vengo a divertirme, es verdad, es una competencia, pero lo primero es disfrutarla y yo lo voy a hacer”.

TODOS BUSCAN LLEVARSE LA PRESEA

En esta nueva edición del reality de baile, la vara estará muy alta, pues grandes participantes se han llevado la excelencia, durante las 4 temporadas de Las Estrellas Bailan en Hoy que se han llevado a cabo:

Cuarta temporada (Campeón de Campeones, 2022): Luis Fernando Peña y Violeta Isfel

Tercera temporada: Luis Fernando Peña y Violeta Isfel

Segunda temporada: Josh Gutiérrez y Romina Marcos

Primera temporada: Lambda García y Mariana Echeverría

LAS POLÉMICAS EN LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY

Aunque el exitoso reality se ha vuelto de los favoritos del público, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues algunos escándalos han ensombrecido el famoso show:

MACKY GONZÁLEZ Y TINIEBLAS JR

Una gran polémica se generó entre el público y el equipo de Las Estrellas Bailan en Hoy, pues a la mitad de la coreografía que interpretaban, Tinieblas Jr. le dio una nalgada a Macky que no fue señalada por los coreógrafos como parte del show, lo que provocaron la incomodidad de ella, quien no siguió bailando y al terminar se retiró por un momento del escenario visiblemente afectada. En esa ocasión los jueces hicieron caso omiso de la situación denunciada e incluso señalaron a la deportista como poco profesional por no haber terminado la presentación.

TOÑITA

Toñita volvió a protagonizar un escándalo en Las Estrellas Bailan en Hoy, acusando a Ema Pulido de ser racista y de tener favoritismo por ciertos participantes. “El público ha visto que hay cierto rencor de ella hacia nosotros, se nota en sus calificaciones, se nota al expresarse de uno… A nadie se le ha permitido que vuelva a hacer la cargada que les salió mal, solamente a Ferka y a Jorge, entonces eso habla de un favoritismo, hasta le brilla la cara cuando ve a Jorge, ¿cuál es la diferencia?, ¿qué nosotros somos morenos?, ¿es racismo? No sé, pero sí lo hace evidente y creo que está mal”, señaló la ex académica en su momento.

ANEL NOREÑA Y LAURA BOZZO

Otra controversia en el famoso reality fue protagonizada por Anel Noreña y Laura Bozzo, cuando la primera decidió abandonar a su pareja, Carlos Bonavides, argumentando severos problemas de salud relacionados con dolores en los huesos, lo que le impedía continuar en la competencia, ante ello, el actor tuvo que bailar solo en más de una ocasión, algo que conmovió a sus seguidores. Para ocupar el lugar de Noreña, la controversial conductora, Laura Bozzo tomó su lugar, pero inmediatamente se enfrascó en un intercambio de mensajes con la jueza, Lola Cortés a quien en una ocasión le dijo ‘perr.’.