Las crueles críticas de Lolita Cortés a Mario Bezares por ‘La Señora Presidenta': ¡no soportó!

Lolita Cortés La Academia criticó la esperada participación de Mario Bezares en la obra La Señora Presidenta, ¡le pareció una vergüenza!

Desde que se convirtió en el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México , el “Tío Mayito” se llevó mucho más que cuatro millones de pesos a su casa, pues además de convertirse en la sensación viral del momento le llovieron oportunidades laborales.

Entrevistas, participación en diversos programas y hasta un importante papel en la obra La Señora Presidenta al lado de Arath de la Torre y Briggitte Bozzo forman parte de los compromisos de Mario Bezares; sin embargo, no todas las personas están contentas con la idea de ver a “Mayito” en un proyecto teatral tan icónico, entre ellas Lolita Cortés.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO LOLITA CORTÉS SOBRE MARIO BEZARES?

A través de un encuentro que la “Jueza de Hierro” tuvo con medios de comunicación y que fue difundido por el canal de YouTube Qué buen chisme, la reconocida figura de La Academia expresó su desacuerdo por la elección de Mario Bezares para un papel en La Señora Presidenta .

“Es una vergüenza (…) amo a Mario, amo a su familia, pero me molesta mucho”

Fiel a su estilo, Lolita Cortés no se guardó nada y consideró que es una “vergüenza” y una “falta de respeto” el hecho de que Mario Bezares forme parte de una obra en la que actuaron figuras destacadas como Gonzalo Vega y Héctor Suárez.

“Es una falta de respeto cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra y después Héctor Suárez, es una vergüenza (…) amo a Mario, amo a su familia, pero me molesta mucho”, declaró la imbatible jueza.

Como ves, aunque La Señora Presidenta no se ha estrenado todavía, el hecho de que Arath de la Torre, Mario Bezares y hasta Brenda, su esposa, hayan sido contemplados para los papeles principales no le agradó a mucha gente, aunque hay personas que sí apoyan esta idea; los miembros del “Team Mar”, por su parte, están concentrados en sus ensayos y no se han involucrado en estas polémicas.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEÑORA PRESIDENTA CON EL TEAM MAR DE LCDLFM?