Lambda García rompe en llanto en vivo al informar que murió un familiar

Llorando desconsolado, Lambda García, abrió su corazón y se mostró públicamente como nunca antes lo había hecho. El querido conductor usó sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia de la muerte de un ser querido

Con lagrimas en los ojos, el exconductor de HOY, compartió con sus seguidores en un corto video que difundió en Instagram, que su abuela había fallecido, el domingo 21 de enero. Casi no podía hablar del dolor.

“Ya saben que no soy muy afecto a hacer estos videos, pero pues me toca avisar que mi ‘Tita’ acaba de fallecer”, expresó el ganador de Las estrellas bailan en HOY, dejando claro, que no es de su agrado hacer ese tipo de contenido.

El galán comentó que el fallecimiento le trajo un gran vacío emocional pues su abuela era un ser muy amado e importante en su familia. De igual forma, dejó dicho que se distanciará un tiempo de las redes sociales para estar en compañía de sus familiares.

“Lamentablemente así es la vida, pasan estas cosas cuando menos te las esperas”, dijo.