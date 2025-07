¿Otra mujer? Lalo Salazar habría vuelto con su ex tras ruptura con Laura Flores

El romance de Laura Flores y Lalo Salazar solo duró tres meses, pero el tiempo bastó para ilusionar al público y provocar un escándalo por su abrupta ruptura.

Han circulado varias versiones sobre lo que realmente pasó, y siguen surgiendo más.

Maxine Woodside comentó en su programa de radio que Lalo Salazar podría estar lejos de Laura Flores, pero ya está muy cerca de otra mujer. Al parecer, habría regresado con una ex.

Cabe recordarse que Lalo Salazar se divorció hace más de un par de años, por lo que aparentemente tuvo un romance, que terminó, y fue entonces que se dio oportunidad con Laura Flores. Sin embargo, al separarse de la actriz, el periodista habría vuelto con su pareja anterior.

Al menos así lo comentó Maxine Woodside en su programa de radio, donde su colaborador Marco Antonio Silva, anotó: “Dicen por ahí que Lalo Salazar, supuestamente, ya estaba de regreso otra vez con la que andaba, que se está dando otra oportunidad”.

Fue entonces que Maxine Woodside dijo: "¡Eso es lo que a mí me contaron, que regresó con la ex!”

“Que había tenido una galana, tronó con ella, empezó a andar con Laura y luego regresó con la que había tronado. Eso fue lo que a mí me contaron”.

¿Qué otras versiones hay de la ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores le contó a Gustavo Adolfo Infante que todo se desmoronó tras un episodio en el coche. Ella dijo que, cuando no come, se le bajan los niveles de glucosa; así qeu cuando eso le ocurrió frente a Salazar, le pedía urgentemente que resolviera su problema.

A decir de Laura, ella no le gritó con el afán de ofenderlo ni molestarlo, pero la situación habría molestado a Lalo y, desde ese momento, la bloqueó de redes sociales.

Fue Martha Figueroa quien añadió la versión de que dicha discusión habría sido más fuerte de lo que parecía. En su canal de YouTube comentó:

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, (sino) de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”.

Es por eso que Laura Flores, aparentemente, tomará acciones legales contra Martha Figueroa, pues “Hay un límite que se rebasó y yo no puedo hablar del tema porque ya está en manos de un abogado. Todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto. Es una acusación muy seria y no está bien”.

“No es tan a la ligera. No tengo nada que decir. Si yo meto la pata, tengo que corregirlo. Sí me estoy asesorando legalmente. Me entristece cuando la gente no tiene escrúpulos”, confirmó la actriz.