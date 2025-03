Lalo Salazar, flechado por Laura Flores: Nos confiesa si está en sus planes volver a casarse

La noticia del romance entre Laura Flores y el conductor y periodista de Televisa Lalo Salazar ha despertado el interés del público, ya que ambos son figuras muy queridas en el medio.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Salazar habló abiertamente sobre esta relación que lo tiene emocionado como a un “adolescente”.

“A Laura yo la quiero mucho desde hace varios años. Trabajamos juntos en 2002 y 2003, cuando ella era titular en el programa Hoy. Hicimos una gran amistad, de mucho respeto; yo siempre la admiré porque es un gran ser humano, una gran actriz, cantante y me gusta mucho como conduce”, señaló.

Sin embargo, el flechazo no se dio en ese momento. Tras años de no verse, se reencontraron recientemente cuando Laura asistió al programa Despierta con Danielle Dithurbide para promocionar su nueva canción y su concierto en La Cueva: “Nos volvimos a ver y me dio mucho gusto. Ahí nos enteramos que los dos estábamos solteros y la invité a salir”, confesó Salazar.

Lo que comenzó como una cita casual se convirtió en el inicio de un gran romance: “Un día fuimos a comer y luego se repitió y se repitió. Ahora somos novios y estoy muy feliz”, expresó con una sonrisa. Respecto a cómo se siente al salir con una actriz, confesó: “Es la primera vez, imagínate, no esperaba que se hiciera.

Sobre los retos de mantener una relación a distancia, ya que los hijos de Laura viven fuera de México y ella viaja constantemente, Lalo explicó: “Llevamos poco tiempo apenas, pero esto es un proceso. Ella vendrá a México por cuestiones de trabajo y obviamente nos veremos. Yo también, eventualmente, iré a visitarla a ella con sus hijos, porque me encantaría conocerlos y que ella conozca a los míos. A ver qué va pasando en el transcurso de la vida”, señaló.

Laura Flores le dio una nueva oportunidad al amor con alguien que fue su amigo por 20 años. INSTAGRAM

Salazar compartió que sus hijos Oana e Iñaki Salazar están felices con esta nueva etapa en su vida. “A ellos les emociona mucho el hecho de conocer a Laura. Obviamente se sienten raros, pero entienden perfecto que tengo derecho a ser feliz, y yo estoy feliz con Laura”, subrayó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de volver a casarse, Lalo respondió con una sonrisa: “No, no. Ella en su casa, yo en la mía y Dios en la de los dos”.

Laura Flores prometió a sus hijos: No más hombres en su casa

Hace tiempo, Laura Flores se sinceró en una entrevista para el programa de YouTube de Matilde Obregón y habló sobre sus planes en cuanto al amor: la actriz no descartó tener una relación sentimental con alguien algún día, pero el matrimonio no se encuentra en sus planes por un poderoso episodio que ella tuvo con sus hijos luego de que Matthew Flannery se fuera.

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’ ”

Laura Flores y Lalo Salazar Instagram

Fue Patricio, el hijo mayor de Laura Flores, quien la hizo recapacitar acerca de lo difícil que es para los adolescentes ajustarse a la llegada de una nueva persona, por lo que la hizo prometer algo contundente:

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’, y le dije: ‘tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’ ”, reveló la famosa durante la charla y, contrario a lo que muchos piensan, rechazó que esto se trate de una imposición que le impida salir con alguien.