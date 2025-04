La verdad detrás del reencuentro de Pati Chapoy, Pepillo Origel y Martha Figueroa: “Eso no quita lo que nos pasó”

El pasado fin de semana, Pati Chapoy, Juan José “Pepillo” Origel y Martha Figueroa, pioneros del programa ‘Ventaneando’, vivieron un reencuentro que desató una ola de nostalgia, pero también algunos cuestionamientos en redes sociales, pues es bien sabido que su relación no es del todo buena.

Este evento se dio en una boda en Tepoztlán, Morelos, y marcó la primera vez en casi 30 años que los tres excompañeros posaron juntos, dando como resultado una postal que levantó toda clase de comentarios.

A pesar de que algunos internautas aplaudieron este encuentro, otros hicieron algunas bromas y hasta críticas, pues en el pasado estos periodistas han hablado de su mala relación, sobre todo entre Pati Chapoy y Martha Figueroa, por lo que la titular de ‘Ventaneando’ tuvo que desactivar los comentarios en dicha publicación.

Pati Chapoy y Martha Figueroa reaccionan a su reencuentro

Según relató Pati Chapoy, la reunión ocurrió durante la boda del hijo de Martha Fernández, amiga cercana y excolaboradora. “Vamos llegando mi marido y yo y lo primero que con que me encuentro: Juan José Origel. Lo primero que me dijo Juan José fue ‘¿Por qué no vino Pedro (Sola)? Seguramente porque no tiene traje’. Y obviamente llega rápidamente Marthita Figueroa. Nos estuvimos abrazando, platicamos largo, me presentó a su hijo”

“Empezamos a platicar Juan José y yo (me dijo) ‘Oye, que ya van a cumplir 30 años’ (de Ventaneando) y le digo ‘pues hasta el próximo año en enero cumplimos 30’. Juan José rápidamente me dijo ‘No se te olvide invitarme porque yo quiero estar ese día’ y le digo ‘por supuesto que sí, y si Martha quiere estar también, y si Atala quiere estar también, todos los que pasaron por Ventaneando pueden estar, si es que llegamos’”.

Sin embargo, esa versión de “abrazos y nostalgia” no fue compartida por Martha Figueroa, quien a través de su canal de YouTube relató su experiencia.

“Le digo a un amigo ‘se me perdió Pepillo, ah no, ahí está’, y cuando voy en el ‘ahí está’, volteo y estaba platicando con Pati Chapoy. Entonces ya, como los aviones, hay un punto de no retorno ya cuando despegan, pues yo también ahí dije ‘¿ya qué hago?’ Pues me quedé ahí y dije ‘¡Ay! Hola, hola, hola’, y estaba Pati con su marido, Álvaro Dávila, que Álvaro siempre fue un tipazo conmigo, eso es verdad. Y entonces ya los saludé, lo que me tenía que tragar, me lo tragué”, explicó.

Agregó que se tomó la foto muy sonriente y muy amable, sin embargo, apuntó: “Eso no quita lo que nos pasó en su momento, lo que dije en su momento, que lo sigo creyendo, y bueno… pues una foto es una foto y tampoco voy a andar por la vida ni haciendo groserías ni haciendo de más, hay cosas que ya, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa”.

Martha Figueroa aseguró que hace cuatro o cinco años dejó ir “la bromita”, cuando fue al aniversario de ‘Ventaneando’ donde, según dijo, se acabó un poco la fricción entre ellos y culpó al público de que sigan alimentando esta presunta enemistad.

Sin embargo, fue apenas hace unos meses, en agosto de 2024, que Martha Figueroa tuvo una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, donde confesó que si se encontrara a Pati Chapoy sí la saludaría, pero no le tiene ningún aprecio, ya que, asegura, le hizo daño.

“No la quiero, no la quiero. Pero sí la saludaría. ¿Y por qué la voy a querer? Pero así un cariño como el que le tengo a Pepillo, que lo adoro, a ellos no porque ya ni siquiera fuimos amigos. Pedrito me dejó de hablar, la otra… me hizo daño, Pedrito no, a él nada más le daba miedo”, declaró.

Las redes reaccionan al reencuentro de los pioneros de ‘Ventaneando’

Pati Chapoy, de 75 años, compartió en su cuenta de Instagram la fotografía junto a sus ex compañeros, acompañada del mensaje: “Hace 29 años @juanjoseorigel @figuerolas y @tiopedritosola iniciamos @ventaneandouno que alegría reunirnos”.

Por su parte, Pepillo también publicó la imagen, destacando el contexto de la boda y la emoción de rememorar los inicios de Ventaneando. Sin embargo, Martha Figueroa optó por no compartir la foto en sus redes.

“Mi hermanos y yo después de darnos hasta con la cubeta”; “Pero Martha habla pestes de Pati”; “Mañana Martha hablará pestes OTRA VEZ de Paty”; “Ya limaron asperezas Marthita y Paty?? Jajaja que padre foto”; “No decía Marthita que odiaba a Paty?”, fueron algunos comentarios.