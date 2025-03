La talentosa artista cuyo fiasco en los Premios Oscar con ‘Emilia Pérez’ se viralizó: ¡16 nominaciones y cero triunfos!

Si bien en México se imploró por que “ Emilia Pérez ” no se llevara un solo Premio Oscar a pesar de que la película estuvo nominada en 13 categorías, la cinta del francés Jacques Audiard logró salirse con la suya y se llevó dos estatuillas: a Mejor actriz de reparto y... ¡Mejor canción original!

¿Cómo fue posible que un rap interpretado por Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña se haya impuesto al mismo Elton John? Esta pregunta tal vez no tenga respuesta, lo que sí quedó claro es que, con este fracaso, la compositora Diane Warren se fue a su casa con las manos vacías una vez más: ¡16 canciones de su autoría han estado a punto de llevarse el Oscar, pero esto nunca pasa!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUIÉN ES DIANE WARREN, LA COMPOSITORA QUE ESTÁ NOMINADA AL OSCAR Y NUNCA GANA?

Diane Eve Warren, nacida en California en septiembre de 1956, es una compositora estadounidense cuyo nombre se viralizó en las últimas horas debido a que la canción que compuso para la película bélica “Seis triple ocho” no conquistó al jurado de Hollywood y perdió contra “El Mal”, de la película “Emilia Pérez”.

Este fiasco llamó la atención de los internautas ya que significó todo un récord para Diane Warren, quien acumula 16 nominaciones al Oscar por Mejor canción original; sin embargo, por una u otra razón, su talento no es reconocido por La Academia.

Con ocho nominaciones consecutivas y otras ocho no seguidas desde 1987, Diane Warren es una asistente habitual del Dolby Theater de Los Ángeles : este 2025, por ejemplo, de nuevo se quedó con las ganas ya que su pieza “The Journey” estuvo nominada a un Oscar y no lo obtuvo... ¡qué tal!

¿QUÉ CANCIONES HA COMPUESTO DIANE WARREN?

Tal vez el nombre de Diane Warren en sí no te sea conocido; sin embargo, seguramente has disfrutado a todo volumen de canciones como “I Don’t Wanna Miss A Thing”, de Aerosmith; “Un-Break My Heart”, de Toni Braxton y “ ‘Til It Happens to You”, de Lady Gaga… ¡todas fueron compuestas por ella!