La sorpresiva reacción de Luis Miguel a la canción de Matisse con su nombre

‘El Sol de México’ está al tanto de la nueva canción de Matisse con su nombre, ¿qué fue lo que dijo?

Luis Miguel no suele opinar sobre el mundo del espectáculo, menos aún por redes sociales. Pero la reciente canción de Matisse, “Luis Miguel”, lo conmovió y quiso compartir su sentir con el grupo.

Matisse, una banda originaria de Guadalajara, compartió la reacción de “El Sol” en sus redes sociales y desató una ola de comentarios positivos.

¿Qué opina Luis Miguel de la nueva canción de Matisse?

Según una captura de pantalla, el cantante de “Ahora te puedes marchar” les envió un mensaje privado diciendo: “Querido Pablo: Nunca uso redes, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción ‘Luis Miguel’. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales”.

Luis Miguel se declaró fan de Matisse. (X)

La canción “Luis Miguel”, lanzada el 4 de abril, no narra la vida del cantante, pero sí lo menciona en una estrofa que habla de amor y tristeza: “Me dejaste con tu adiós estas heridas, y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas a todo volumen, que todos escuchen que esta casa de amor hoy se sufre”.

El tema ha sido bien recibido por el público y ya acumula 290 mil reproducciones en YouTube. En redes, los fans han opinado sobre la canción y la reacción de Luis Miguel.

Algunos comentarios son: “Humilde, mi chiquito. Y gran canción, si me lo preguntan”, “Esto demuestra que no es un hater”, “Luis Miguel claramente parece un hombre sencillo, él es mi tipo de chico”, y “Weeeeei!, es qu es la canción. Recomiendo que, si te duele tu cora, no la escuches, recomiendo”.

¡Imagina cuánta locura desatarían si anunciaran un dueto juntos!

