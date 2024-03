Un reconocido productor reveló por qué no volvería a trabajar con Luis Miguel

A pesar de que Luis Miguel es considerado como uno de los artistas más exitosos de habla hispana en los últimos 40 años, al menos un par de figuras dentro de la industria no lo ven de esa manera. Entre ellos, destaca un reconocido productor musical, quien aseguró que años atrás tuvo la oportunidad de trabajar con él y esa experiencia le bastó para no querer repetirlo nunca.

Quién es el productor que no quiso volver a colaborar en ningún proyecto con Luis Miguel

Durante una intervención en ¿Qué pasó con lo que pasó? conducido por Patricia Janiot, Humberto Gatica, quien es un famoso productor musical reconocido en la escena internacional, se sinceró sobre cómo fue su experiencia al incursionar en un proyecto con Luis Miguel.

En un inicio, Gatica procuró no revelar la identidad de la persona detrás de esta historia, sin embargo, conforme avanzó la plática terminó por exponer a Luis Miguel como el protagonista de este episodio. “Hay un personaje que me pidió trabajar con él y yo acepté con mucho cariño. Ese personaje se llama Luis Miguel; él y su equipo estaban desesperados por hacer un dueto para el álbum, que era Romance”, dijo, explicando cómo se dio este encuentro con el artista.

La experiencia con Luis Miguel que dejó con mal sabor de boca a Humberto Gatica

“A mí se me ocurrió que la persona indicada para ese proyecto era Céline Dion. Ella era la número uno en todo el mundo para ese momento y aun así conseguimos que aceptara esa colaboración”, detalló.

No obstante, este dueto nunca pudo ver la luz debido a que quedó inconclusa y no fue terminada por el cantante. Según el recuento de Humberto Gatica, en un principio Luis Miguel le confesó que estaba sumamente emocionado por la oportunidad de hacer algo con Céline.

Humberto Gatica aseguró que Celiné Dion estaba dispuesta a sumarse a la colaboración Getty

Esta emoción no fue suficiente para que el cantante lograra sacar a flote su participación, misma que aparentemente estaba contemplada para Somos novios. Lo anterior porque Humberto le habría comentado al artista sobre un ajuste en los tonos de voz, con el fin de lograr una armonía con la cantante canadiense, ajustes que no realizó por falta de tiempo.

Fue así como interrumpieron la producción, pese a que Celiné Dion ya había entregado sus versos; mientras que el intérprete no volvió a contactar a Gatica. “No era posible arreglarlo en ese momento, no había la tecnología que existe hoy, y se enojó conmigo”, comentó, reiterando que aunque es consciente del gran talento que posee, considera que es también una persona difícil de tratar profesionalmente, por lo que no volvería a colaborar con él.