¡La quieren cancelar! Michelle Renaud dijo que “las feministas quieren ser hombres”

Luego de ocultar por varias semanas su embarazo y negarlo al punto de decir que su pancita era producto de una “colitis”, Michelle Renaud, vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por unos comentarios desafortunados que hizo sobre el feminismo.

Fue en el podcast de irán Castillo, “Me late ser humano” en el que la esposa del actor Matías Novoa declaró que “las feministas son mujeres que quieren ser hombres”, además opinó sobre el rol de la mujer en el hogar.

En el mismo episodio, Michelle expresó que “hay mujeres que buscan adoptar el papel del hombre”, un comentario que profundizó en el mismo video: “Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol está en el hogar, en nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia”.

En otro tema, la protagonista de telenovelas, reveló que ella había tenido relaciones anteriormente con hombres que “no resolvían”, hasta que conoció a Matías Novoa.

“Había estado con chavos muy buena onda que yo tenía que seguir manteniendo. De pronto, me junto con un hombre que tiene su casa, que resuelve, que me dice eso no te corresponde”, dijo.

Estos comentarios generaron que Michelle fuera duramente criticada en redes sociales. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo?