La predicción de Mhoni Vidente sobre Adrián Marcelo que hizo estallar de risa a las redes

Desde que inició la segunda temporada de La Casa de los Famosos México , la voz de Mhoni Vidente se destacó en redes sociales por sus visiones, algunas veces perturbadoras, sobre lo que pasaría con los habitantes y con el reality; sin embargo, ahora su certeza quedó en duda por una equivocación tachada como “ridícula”.

Como te contamos en TVyNovelas, Adrián Marcelo renunció a continuar en la casa más famosa de México y, con ello, puso literalmente patas arriba las previsiones de todos: desde las listas de eliminados filtradas en redes hasta las predicciones de Mhoni Vidente , que en cierta ocasión “lo visualizó" de una forma muy diferente.

¿POR QUÉ ACUSARON A MHONI VIDENTE DE SER UNA “CHARLATANA”?

En plataformas como X y TikTok, comenzó a circular hace unos días un curioso video en el que Mhoni Vidente aseguró, muy segura de sus predicciones, que Adrián Marcelo sería el ganador de los cuatro millones de pesos en La Casa de los Famosos México.

“Yo visualizo a Adrián Marcelo como el ganador del reality show”

La astróloga quedó muy mal parada con sus seguidores, quienes cuestionaron fuertemente sus dones de clarividencia, sobre todo porque poco después cambió de opinión y puso a Karime Pindter como la triunfadora, ¡sus visiones no resultaron ser tan claras!

“Yo visualizo a Adrián Marcelo como el ganador del reality show”, declaró de forma contundente la pitonisa cubana en la breve grabación viral en la que aseguró, asimismo, que el carácter “manipulador y controlador” del youtuber jugaría a su favor; sin embargo, esto no ocurrió y ahora las burlas no la dejan en paz, ¡los internautas no perdonan a nadie!