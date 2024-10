La perturbadora amenaza de Adrián Marcelo a Gala Montes: ‘Hablaré de ti y lo vulgar que eres’

El youtuber regio ya dejó bien claro que a él no le importan las cancelaciones de sus shows o el hate en redes: él continuará hablando de su experiencia en La Casa de los Famosos México con todo y críticas para sus excompañeros.

Gala Montes en especial se ganó la furia de Adrián Marcelo debido a que, a raíz de una fuerte discusión que ambos tuvieron y en la que la actriz acusó al regio de misoginia, él renunció a La Casa de los Famosos México envuelto en la controversia... ¡al parecer, el youtuber no está dispuesto a perdonarla y continuará con sus ataques!

¿QUÉ AMENAZA LE LANZÓ ADRIÁN MARCELO A GALA MONTES?

Adrián Marcelo fue más allá en su post más reciente de X que se viralizó debido a que acusó directamente a Gala Montes de violentarlo con apodos hirientes, por lo que amenazó con ganar dinero hablando mal de ella, detalle que dejó con la boca abierta a los internautas.

“Te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje”

“Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves”, expresó el youtuber regio, quien le advirtió a Gala que, ahora que ya no estaba cobijada por la producción de La Casa de los Famosos México, las cosas se pondrían más serias:

Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como “un niño que entró a una escuela a matar a todos, para después suicidarse” o tú llamándome “Chanclas” cada que podías. Acá, en la vida… https://t.co/RIiSWRMLMk — adrián marcelo (@adrianm10) October 14, 2024

“Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje”, aseguró Marcelo, quien concluyó su extensa publicación con una alarmante advertencia para Gala Montes:

“Bloquea todo lo tenga que ver conmigo, porque lo que no gané en forma de premio lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagad...”, concluyó la respuesta del influencer al meme que Gala Montes publicó en X y que fue interpretado como un mensajito para Adrián Marcelo.

Como ves, Adrián Marcelo está dispuesto a continuar con sus ataques contra Gala Montes y todo lo referente a La Casa de los Famosos México, ¿algún día terminarán estos encontronazos virales?