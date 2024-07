La niña que cantó en ‘Pequeños Gigantes’ ahora trabaja en un Cinépolis y revela por qué: VIDEO

Las historias sobre famosos que enamoran en la pantalla chica y luego desaparecen son algo común. Gracias a las redes sociales, es posible reencontrarlos. Este fue el caso de Joselyn Tiburcio, una joven que participó en el reality musical ‘Pequeños Gigantes’ y que ahora trabaja en Cinépolis de Veracruz.

Joselyn, ahora adulta, es una estrella de TikTok con más de 180 mil seguidores, donde sube videos únicos sobre sus labores en una de las cadenas de cine más reconocidas de México. Esto provocó que sus fans de aquel entonces la reconocieran rápidamente. Aunque su apariencia es irreconocible después de 10 años desde su aparición en televisión, su talento traspasó las barreras de Internet.

En un clip publicado a inicios de este año, Joselyn explicó: “Desde hace días me han estado poniendo mensajes, y creo que es uno de los que más tienen likes, que si yo soy la niña de ‘Pequeños Gigantes’, y sí, sí soy yo”.

¿Qué pasó con Joselyn de ‘Pequeños Gigantes’?

Joselyn explicó que formó parte de la generación de niños talentosos de 2010 y fue todo un éxito, con una serie de giras por Estados Unidos y México. Sin embargo, “con el tiempo intenté seguir cantando, pero ya no se pudo”.

Ella estaba dispuesta a compartir más de su talento vocal, pero “el destino” la llevó por otro camino lejos de la música.

En una entrevista con el tiktoker @rodrigodector, Joselyn recordó que desde que tenía 10 años, después del reality show de Televisa, intentó hacer audiciones en otros programas, pero no logró convencer al jurado.

En Pequeños Gigantes no me hice millonaria, ni mis papás se gastaron todo el dinero, me compraron ropa y juguetes, ropa que dejó de quedar y juguetes que dejé de usar, el resto lo invertí en mi casa, esto contó Joselyn Tiburcio, que a sus 10 años saltó a la fama internacional como cantante y en la actualidad se hizo viral porque sus fans descubren que trabaja en un cine de Veracruz

¿Por qué Joselyn dejó su carrera como cantante?

Su último intento fue en 2018 en el programa ‘La Academia’, pero tampoco lo logró. Fue allí donde decidió abandonar su sueño. En cuanto a su vida personal, la joven se graduó del bachillerato, decidió independizarse y trabajar por su cuenta para “salir adelante”.

"Así como era la mejor en cantar, también soy la mejor en servir palomitas", dice joven que fue estrella infantil. Joselyn Tiburcio afirmó que ella está contenta en dónde está, por eso sube videos de su trabajo como trabajadora en un cine de Boca del Río, pero podría regresar a los escenarios.

“Uno tiene que crecer (…) Yo no me lo tomo nada personal. El tiempo que llevo desde niña he aprendido a madurar”, reflexionó Joselyn. Subraya que “no se siente mal” de trabajar en el cine y dijo que le encanta compartir sus videos con sus seguidores. En un mensaje concluyente, expresó: