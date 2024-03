Estrella de “Pequeños Gigantes” creció con una grave enfermedad: “No normalicen vivir con dolor”

Hizo reír con sus ocurrencias y cautivó con su ternura en el 2011, cuando con solo nueve años fue una de las pequeñas participantes del reality show infantil de TelevisaUnivision, Pequeños Gigntes. Ahora, con 23 años, se mostró en redes sociales y compartió que padece una grave enfermedad.

Magaly Garay decidió expresarse con el público y abrir su intimidad para, según ella, aportar a las demás personas a que sean fuertes y no descuiden su salud.

La joven quien se llama realmente Gabriela Garay expresó en su cuenta de instagram, en la que registra más de cien mil seguidores, que sufría de endometriosis.

Aprovechó el día de endometriosis para contar cómo ha afrontado vivir con este padecimiento en la que el tejido que recubre el útero crece fuera del órgano y puede causar dolor y problemas de fecundidad.

“Me costó mucho compartirles esa parte de mi intimidad. La endometriosis me superó por muchos años, me derribó y me hizo dudar de mi fortaleza. Pasé de un médico a otro hasta encontrar el diagnóstico y solo entonces, y apoyada en Dios, mi familia y amigos, a quienes agradezco su paciencia y amor, es que estoy en la lucha”, comenzó diciendo.

La música además compartió una reflexión en la que dejó claro que ella es una mujer fuerte.

“Nos sabemos lo fuertes que somos, hasta que ser fuertes es nuestra única opción. Dicen que lo que no te mata te fortalece… y sí. ¡Por favor! No normalices vivir con dolor”, dijo la cantante que tiene su propio canal de YouTube.