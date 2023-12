La llamativa revelación de Kim Kardashian: dice que su familia “estafó al sistema” para alcanzar la fama

Kim Kardashian reflexionó sobre cómo llegaron a tener la fama de la que hoy gozan gracias a su obsesión con la fama.

Kim Kardashian ha hecho una revelación que ha dejado sorprendidos a los fans que siguen cada episodio de la serie ‘The Kardashians’, que sigue la vida de la familia Kardashian-Jenner y sus allegados más cercanos. La expareja de Kanye West confesó que no sabe la razón por la que se hicieron famosas, afirmando que “estafaron al sistema”.

La revelación ocurrió durante el final de temporada del reality que se transmite por Hulu y Star Plus. En el capítulo, celebraron el cumpleaños de Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, pero que sigue cercano a la familia. Mientras disfrutaban de la comida y estaban dando el brindis, recordaron los mejores momentos del inicio de su carrera.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre su ascenso a la fama?

Kim Kardashian miró en retrospectiva y analizó todo lo que habían hecho ella y sus hermanas, Kourtney, Khloe, Kylie y Kendall, y expresó: “Chicos, hemos estafado al sistema. ¡Lo hemos conseguido! Sea lo que sea, lo descubrimos y lo hicimos”.

“Se supone que no deberíamos estar aquí”. Kim Kardashian

La mamá de North West subrayó que aprovecharon la oportunidad y trabajaron duro para que se hiciera realidad su sueño de llegar a la fama.

En el confesionario, Kim agregó: “No puedo, esto es una locura… Se supone que no deberíamos estar aquí, ¿cómo hemos llegado a esta fiesta tan bella? No éramos los chicos cool, ¿cómo lo hicimos?”. También dijo que Scott era su gran motivador, y le hacía ver que ellas merecían esto.

Kim Kardashian afirma que gracias al trabajo duro que han hecho, han podido conseguir los lujos que ahora tienen. (Instagram @kardashians)

Cabe señalar que Kim estaba en un círculo social muy poderoso, pues era asistente y amiga de Paris Hilton. Sin embargo, comenzó a hacerse famosa por la publicación de un video íntimo en donde aparece con su novio de entonces. Luego, las Kardashian iniciaron el reality ‘Keeping Up With The Kardashians', que tuvo una duración de 20 temporadas.

¿Dónde puedo ver la serie completa de las Kardashians?

Actualmente, es posible ver las primeras 3 temporadas de ‘Keeping Up With The Kardashians’ en Netflix. Además, las 4 temporadas de la continuación ‘The Kardashians’ están disponibles en Star Plus para México y Latinoamérica.