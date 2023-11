North West critica sin piedad a su mamá Kim Kardashian por sus looks, ¿qué dijo?

North West tiene potencial para convertirse en una crítica de moda en el futuro, ya que ha demostrado su capacidad para opinar sobre los looks de los demás.

North West, la hija mayor Kim Kardashian y Kanye West, ha sorprendido por su agudo conocimiento en el mundo de la moda a pesar de sus tan solo 10 años. La joven no ha dudado en expresar críticas contundentes sobre los atuendos de aquellos que la rodean, incluida su propia madre, a quien no ha tratado con indulgencia.

En un episodio reciente de ‘The Kardashians’, emitido el jueves 23 de noviembre, North y su prima Penelope Disick, hija de Kourtney Kardashian, compartieron sus opiniones sobre los atuendos del Met Gala 2023, celebrado en mayo pasado.

“Parecen falsas”. North West

Kim comentó en el episodio: “Todo lo que North quiere hacer es calificar los atuendos de las personas, le encanta criticar como toda una Joan Rivers”.

¿Qué dijo North West sobre los looks de su mamá Kim Kardashian?

North West analizó detalladamente el atuendo de su madre, Kim Kardashian, y no dudó en señalar los aspectos que consideraba mejorables. “Hay demasiados huecos en las perlas”, comenzó diciendo. “Parecen falsas. Me gustan las perlas, pero no me gusta que parezca que son de una tienda de un dólar. Luces como toda una hawaiana con ese vestido”.

Así lució Kim Kardashian en la Met Gala 2023. (Getty Images)

A pesar de la solicitud de Kim de ser amable, North subrayó que no diría mentiras y extendió sus críticas a Pete Davidson y otras celebridades.

Sin embargo, algunas personalidades, como Paris Hilton, Kylie y Kendall Jenner, fueron excluidas de las críticas de North West.

Posteriormente, la modelo comentó que está tratando de enseñar a su hija a no “aniquilar” a las personas sin motivo para evitar herir los sentimientos de los demás.

¿Qué significa el nombre de North West?

North West nació en 2013, siendo la primera hija del matrimonio de 7 años entre Kanye West y Kim Kardashian, mismo que terminó en 2021. Aunque al inicio la pareja fue criticada por elegir este nombre para su hija, fue Kris Jenner quien salió a la defensa revelando el significado.

En el programa ‘The View’, la mamá de Kim Kardashian explicó que “North” significa “el punto más alto entre ella y West. Esto, sin duda, le pareció un gesto muy dulce.