5 curiosidades sobre Kim Kardashian que quizá no conocías

Conoce los datos más buscados y polémicos de la vida de Kim Kardashian.

Kim Kardashian es una de las celebridades más importantes a nivel internacional, conocida por su participación en el reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ (2007), que protagonizó junto a sus hermanas: Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall Jenner, transmitido durante 20 temporadas.

Sin embargo, la vida de Kim Kardashian ha sido mucho más que eso. Durante la última década, ha estado involucrada en un sinfín de situaciones polémicas. Y a pesar de su fama y éxito, hay algunas curiosidades de su vida que no son tan conocidas. A continuación, compartimos algunos datos que debes saber sobre la socialité.

5. ¿Cuánto pesa y mide Kim Kardashian?

Kim Kardashian mide 1.60 metros sin tacones, aunque no es la más baja de sus hermanas. Kourtney mide 1.55 m, y Kylie Jenner, 1.68 m. En cuanto al peso, la modelo de 43 años ronda entre los 50 y 52 kilos.

Kim Kardashian es la hermana del clan Kardashian-Jenner con mayor poder adquisitivo. (Instagram @kimkardashian)

4. Los programas de televisión en los que ha aparecido Kim Kardashian

Aunque ha protagonizado el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ y su versión contemporánea ‘The Kardashians’, Kim ha tenido una extensa participación en series y películas. Algunos títulos destacados son ‘Dancing with the Stars’, ‘Una diva en otro cuerpo’, ‘American Horror Story: Delicate’, ‘En la cocina con Paris Hilton’ y ‘CSI: NY’.

3. Asaltaron a Kim Kardashian en París

Kim Kardashian fue víctima de un asalto a mano armada en París en 2016. Según reportes de la ‘BBC ', a la modelo le robaron joyas valoradas en 3.7 millones de dólares.

Los hechos ocurrieron en el apartamento donde se hospedaba junto a su entonces pareja, Kanye West. Se informa que cinco hombres llevaron a cabo el robo.

Kim Kardashian tiene su propia marca de ropa y cosméticos. (Instagram @kimkardashian)

2. ¿Cuánto gana Kim Kardashian?

En 2021, ‘Forbes ' reveló que Kim Kardashian se había convertido oficialmente en multimillonaria, siendo la hermana más adinerada del clan Kardashian-Jenner.

Su patrimonio neto supera los 1.7 mil millones de dólares, según ‘Celebrity Net Worth '. Los ingresos de Kim provienen de sus marcas Sims, KKW Beauty, así como de sus colaboraciones con grandes marcas como Gucci y Fendi.

1. Kim Kardashian confiesa que no sabe por qué ella y sus hermanas se hicieron famosas

En el final de temporada de la serie ‘The Kardashians’, transmitida por Hulu y Star+, Kim Kardashian confesó que no sabe en qué momento ella y su familia se volvieron tan famosas.

Ella expresó: “Chicos, hemos estafado al sistema. ¡Lo hemos conseguido! Sea lo que sea, lo descubrimos y lo hicimos. Trabajamos duro”.

La modelo es una mujer multifacética que ha logrado el éxito en la televisión, los negocios y la filantropía, convirtiendo su vida en un ejemplo de que cualquier cosa es posible.