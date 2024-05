La llamativa reacción de Alfonso Herrera al ser sorprendido con música de RBD mientras estaba de fiesta

Hay proyectos que marcan una huella imborrable en las carreras de sus integrantes, ya sea para bien o para mal. Tal es el caso de Alfonso Herrera, quien en 2004 alcanzó la fama mundial gracias a su participación en “Rebelde”, telenovela de la que más tarde salió RBD, una agrupación que hizo historia y hasta el día de hoy, sigue estando en el gusto del público.

Esto quedó comprobado recientemente, cuando el actor fue captado en el momento exacto que reaccionó al escuchar la música de RBD durante una noche de celebración con sus amigos.

Pese a que no participó en el reencuentro, fanáticos siguen considerando parte de RBD a Alfonso Herrera

La historia de la banda no duró mucho, pues un par de años después anunciaron su separación oficial, la cual estuvo motivada por diversos factores, entre ellos las ganas que tenían sus miembros de hacer otras cosas en sus respectivas trayectorias. No obstante, esto no hizo que los fanáticos se olvidaran de ellos, por lo que se dedicaron a seguirlos en sus nuevas etapas, siempre con la esperanza de que un día regresarían a los escenarios.

Esto finalmente se hizo realidad en 2023, año que marcó el reencuentro de RBD y reunió a sus personajes originales, a excepción de Poncho Herrera, quien prefirió quedar fuera de la gira y seguir concentrado en su faceta histriónica. Lo anterior no significó que se librara de su pasado, ya que sus seguidores y hasta sus amigos siguen recordándole este episodio de su vida.

Así reaccionó el actor al escuchar la música de RBD en una fiesta

La última vez que se encontró de frente con su participación junto a RBD fue este fin de semana, cuando se dispuso a disfrutar de una noche divertida en un conocido bar de la CDMX. Una vez que el ambiente estaba a todo lo que da, comenzó a sonar la canción “Rebelde” en su versión original, es decir, el sencillo grabado por RBD cuando Alfonso Herrera aún estaba con ellos.

Quienes se percataron de la presencia del actor no quisieron perderse la oportunidad de ver cómo reaccionaba al escuchar la melodía, que rápidamente fue coreada por otras personas, al tiempo que lo invitaban a seguir con la pista.

Notablemente divertido, Alfonso se limitó a reír y mostrarse sorprendido con este recuerdo, mientras levantaba los brazos dando la apariencia de que estaba bailando.

El video de este momento rápidamente se viralizó en redes sociales y se llenó de comentarios en cuestión de horas, muchos de ellos haciendo énfasis en que aunque él ya no se considere parte de, para sus seguidores siempre será clave en la historia de RBD.