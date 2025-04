La inquietante advertencia del papa Francisco sobre México: “El diablo no lo perdona”

En una de sus reflexiones más profundas y desconcertantes, el Papa Francisco compartió una visión espiritual sobre los desafíos que enfrenta México. Durante una entrevista con la periodista Valentina Alazraki, transmitida por Televisa en 2020, el pontífice abordó temas clave para el país : la violencia, el narcotráfico, los feminicidios y la migración. Sin embargo, lo que más impactó fue su explicación espiritual de por qué México parece ser un blanco constante de tragedias y conflictos.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la relación entre México y el diablo?

Durante la entrevista, el Papa Francisco, quien murió el 21 de abril, expresó una idea provocadora: “al diablo no le perdona a México” la aparición de la Virgen de Guadalupe. Según su interpretación, el país ha sido objeto de una lucha espiritual desde ese momento clave en su historia religiosa.

“La Virgen de Guadalupe mostró a su hijo en ese lugar y eso el demonio no lo soporta. A México el diablo lo castiga con mucha bronca”, explicó el pontífice. En su visión, esta manifestación mariana, que consolidó la fe católica en el país, también provocó una reacción adversa por parte del mal.

El Papa Francisco subrayó que la figura de la Virgen está tan profundamente arraigada en la identidad mexicana que incluso los no creyentes se sienten vinculados a ella. Esta conexión espiritual, dijo, podría ser una de las razones por las cuales el país vive episodios de violencia constantes y profundos.

PAPA FRANCISCO: FIEL DEVOTO A LA VIRGEN DE GUADALUPE



En su visita a México como sumo pontífice en 2016, el Papa Francisco ofreció una misa en la Basílica de Guadalupe el 13 de febrero de aquel año; su principal motivo: venerar y transmitir el respeto por la "Morenita del… pic.twitter.com/tLcer5EB6n — 24 Morelos (@24_morelos) April 21, 2025

¿Por qué el Papa considera que México enfrenta desafíos espirituales únicos?

El pontífice destacó que los problemas que enfrenta México no son solamente estructurales o sociales, sino que también son profundamente espirituales. En su opinión, existe una “bronca especial” del mal hacia México. “Esto no es teología, hablo como hombre de pueblo”, matizó, para dejar en claro que se trata de una visión personal.

El Papa Francisco también hizo referencia a las persecuciones religiosas sufridas por México en el pasado, en comparación con otras naciones de América Latina. Señaló que la intensidad y persistencia de estas persecuciones no tienen un paralelo en la región, lo que refuerza su percepción de un conflicto espiritual singular.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre el narcotráfico en México?

Otro de los temas abordados fue el narcotráfico, fenómeno que el Papa considera una tragedia colectiva. Rechazó la idea de que solo el gobierno sea responsable de combatirlo, al calificar esa visión como algo “infantil”.

“Todos en la sociedad deben poner el hombro”, declaró, al reconocer los riesgos que implica denunciar, pero aun así alentó a la participación activa de todos los sectores para transformar la realidad del país. Enfatizó que la indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas perpetúa la violencia y la impunidad.

“Hay gente que está bien y la muerte de estos chicos no les llegó. Dicen: ‘a mí no me tocó’”, lamentó el pontífice.

¿Cómo ve el Papa Francisco la espiritualidad del pueblo mexicano?

El pontífice reconoció que México es un país de profundas raíces espirituales. “Es un país de todo”, dijo. Destacó que la espiritualidad mexicana es intensa, y está fuertemente entrelazada con la figura de la Virgen de Guadalupe.

El Papa Francisco también se sintió abrazado por nuestra Santísima Madre, donde encontró esperanza y fuerzas para seguir su misión. #GraciasPapaFrancisco pic.twitter.com/ydCb3Pyrdi — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) April 22, 2025

Incluso afirmó que la espiritualidad mexicana es única porque trasciende la religión formal: no es raro encontrar personas que, aún sin identificarse como católicas, se sienten parte del legado de la Virgen.

Según el Papa Francisco, esta dimensión espiritual convierte a México en un “territorio de frontera”, más allá de serlo geográficamente entre América Latina y América del Norte, también lo es entre lo humano y lo divino, lo terrenal y lo espiritual.

¿Cuántas veces visitó México el Papa Francisco y cuándo?

El Papa Francisco realizó una visita a México del 12 al 17 de febrero de 2016. Durante su estancia, visitó la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Su visita fue un evento significativo que atrajo a millones de personas y dejó una huella profunda en la sociedad mexicana.

Su viaje estuvo marcado por mensajes de esperanza y llamados a la justicia social. Durante su estancia, ofició misas multitudinarias, se reunió con víctimas de violencia y corrupción, y dialogó con comunidades indígenas, para reafirmar su compromiso con los más vulnerables y marginados. Fue una gira histórica que consolidó el lazo espiritual entre el líder de la Iglesia católica y el pueblo mexicano.