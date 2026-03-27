La historia detrás de la foto que Luis Miguel aceptó tomarse con Mariana Seoane: “No con cualquiera”

La fotografía está en la esquina de los éxitos de Mariana Seoane: comparte espacio con sus reconocimientos por discos vendidos, premios por su altruismo y carteles firmados por sus amigos famosos.

Pero la imagen con Luis Miguel tiene un lugar especial porque Mariana es fan y amiga del cantante.

Pero curiosamente esa foto no fue por iniciativa suya, sino de su madre.

En una entrevista para el canal de Youtube de Marco Antonio Silva, la cantante reveló cómo consiguió que el Sol de México accediera a tomarse una foto, algo que normalmente él no hace.

“Micky bien lindo .. yo le conté que mi mamá tenía muchas ganas de tomarse una foto con él. Me dijo: bueno pero tiene que ser después del concierto”.

¿Cómo sucedió la foto con Luis Miguel?

Efectivamente, en cuanto terminó el show aquel día en que Mariana y su mamá fueron a verlo. una persona que acercó para pedirles que fueran con él.

Los llevó detrás del escenario para que finalmente la mamá de Mariana tuviera su foto con Luis Miguel.

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La historia es especialmente emotiva para Mariana por el hecho trágico de que su madre acaba de morir.

“La verdad es que Luis Miguel se portó muy bien conmigo porque no a cualquiera le da fotos”, sentencia Mariana con una sonrisa de triunfadora..