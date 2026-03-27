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La historia detrás de la foto que Luis Miguel aceptó tomarse con Mariana Seoane: “No con cualquiera”

Mariana Seaone logró que el cantante posara con ella pero también el mismo futuro

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
luis miguel mariana seane.jpg

Su foto más preciada

Youtube / Marco Antonio Silva

La fotografía está en la esquina de los éxitos de Mariana Seoane: comparte espacio con sus reconocimientos por discos vendidos, premios por su altruismo y carteles firmados por sus amigos famosos.

Pero la imagen con Luis Miguel tiene un lugar especial porque Mariana es fan y amiga del cantante.
Pero curiosamente esa foto no fue por iniciativa suya, sino de su madre.
En una entrevista para el canal de Youtube de Marco Antonio Silva, la cantante reveló cómo consiguió que el Sol de México accediera a tomarse una foto, algo que normalmente él no hace.

“Micky bien lindo .. yo le conté que mi mamá tenía muchas ganas de tomarse una foto con él. Me dijo: bueno pero tiene que ser después del concierto”.
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Alejandro Flores

¿Cómo sucedió la foto con Luis Miguel?

Efectivamente, en cuanto terminó el show aquel día en que Mariana y su mamá fueron a verlo. una persona que acercó para pedirles que fueran con él.
Los llevó detrás del escenario para que finalmente la mamá de Mariana tuviera su foto con Luis Miguel.
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La historia es especialmente emotiva para Mariana por el hecho trágico de que su madre acaba de morir.

“La verdad es que Luis Miguel se portó muy bien conmigo porque no a cualquiera le da fotos”, sentencia Mariana con una sonrisa de triunfadora..

Mariana Seoane luis miguel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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