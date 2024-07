La hija de Shanik Berman se pronunció contundente sobre la pelea entre su mamá y el ‘Potro’ Caballero

Conforme transcurren los días, la convivencia dentro de “La Casa de los Famosos” se vuelve cada vez más complicada, pues el encierro y la diferencia de personalidades comienza a complicarse. Justo eso fue lo que pasó con Shanik Berman y ‘Potro’ Caballero, quienes protagonizaron un duro desencuentro que marcó el inicio de una rivalidad, que desde la perspectiva de la hija de la periodista, se veía venir.

Karla Berman reveló qué piensa del conflicto entre Shanik y ‘Potro’

A pesar de que no se dedica al espectáculo, Karla, la hija de Shanik y Jorge Berman es una de las mayores fanáticas de la irreverente habitante de LCDLFM y ha seguido de cerca cada movimiento dentro. Esto le ha permitido formarse una opinión de lo que pasa allí, especialmente ahora que su madre ya tiene al ‘Potro’ Caballero como un enemigo declarado.

Como parte de sus declaraciones para el canal de YouTube de Eden Dorantes, Karla Berman mencionó que esta pelea que causó gran polémica ciertamente no le sorprendió, ya que es inevitable que existan desacuerdos estando todo el tiempo juntos.

“Entiendo a mi mamá y también entiendo a ‘Potro’. Creo que ya se encontentaron. No tienen la mejor química y no pasa nada, eso es lo de menos. El chiste es todo lo maravilloso que está haciendo mi mamá”, mencionó alegre la empresaria, quien desde el primer momento que Berman entró al show, le reiteró todo su apoyo y se mostró confiada de que encontraría el equilibrio perfecto para hacer una buena participación.

Karla Berman es la fan número uno de Shanik y apoya todo lo que hace dentro de LCDLFM Instagram

A la hija de Shanik Berman no le preocupan las críticas que ha recibido su mamá por ‘interrogar’ a los habitantes

Uno de los aspectos más comentados de la participación de la reconocida conductora de espectáculos, es su habilidad para que la gente acceda a platicar cosas de su vida, algo que según Berman, podría resultar beneficioso, contrario a lo que otros habitantes le han tratado de hacer creer.

“Que siga haciendo lo que está haciendo. Allá le están ‘lavando el coco’ para que se porte diferente y no, no tiene que comportarse diferente. Tiene que ser ella misma, como es. Mucha gente allá dentro no quiere que ‘les saque la sopa’ y los ponga incómodos, pero la verdad es que van a exponerse. Todos lo sabían”, expresó Karla, refiriéndose a la particular estrategia que ha seguido Shanik para convencer a los participantes de contarle sus secretos.