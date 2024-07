¿Como en la cárcel? Paola Durante comparó sus días en LCDLFM con el tiempo que pasó en prisión

El domingo pasado, luego de días de especulaciones, se confirmó la participación de Paola Durante como la habitante número 15 de “La Casa de los Famosos”. Desde ese momento, su participación generó grandes expectativas, ya que para el público significaba la oportunidad de conocerla mejor y conocer algunos de sus secretos.

Sin embargo, la estadía en el reality no está siendo tan sencillo de llevar para la uruguaya, quien se sinceró sobre los sentimientos que la embargaron en estos primeros días de encierro. Esto ya que para su sorpresa, ha revivido ciertas sensaciones que experimentó cuando estuvo tras las rejas hace poco más de 25 años durante el juicio por el homicidio de Paco Stanley.

Paola Durante confesó que se siente como en prisión estando dentro de ‘La Casa de los Famosos México’

Los primeros días en la competencia no han sido fáciles para Paola, pues no aún no consigue integrarse con sus compañeros y ha preferido mantenerse un poco al margen de todo lo que ocurre dentro de la contienda. Entre las razones que la orillaron a tomar esta postura, estaría lo duro que es para ella estar expuesta a cuestionamientos y críticas, pues tal como se lo compartió a Karime Pindter y Gala Montes, es por esta presión mediática que pasa periodos alejada del ojo público.

Asimismo, la ex edecán de Paco Stanley, a quien señalaron por el atentado que le arrebató la vida, reveló que se sintió afectada al percatarse de que estaba viviendo algo similar a cuando la trasladaron al reclusorio.

“Hoy que prendieron la luz, me sentí como en el reclusorio, así era allá. Es que es otro encierro, muy lindo, pero encierro. No lo quise platicar con Mario porque siento que a él casi no le gusta platicar de eso y lo respeto, pero con las luces se sintió bien cu**ro”, compartió Paola Durante, refiriéndose al periodo entre 1999 y 2001 que ella y Bezares tuvieron que permanecer arraigados mientras se buscaban pruebas que probaran o desmintieran su participación.

Paola Durante es una de las primeras nominadas en LCDLFM

La personalidad tan hermética y distante de Paola le jugó en contra esta ocasión, por lo que recibió los puntos suficientes para estar nominada. En consecuencia, el próximo domingo tendrá que enfrentarse a Briggitte Bozzo, Agustín Fernández, Mario Bezares y Shanik Berman, quienes también están en riesgo, a menos de que exista algún cambio por las dinámicas de salvación.