Gabriel Soto respondió de forma contundente a las acusaciones de infidelidad de Irina Baeva

Tras meses de especulaciones, Irina Baeva finalmente rompió el silencio sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación con Gabriel Soto y confirmó que los rumores de infidelidad por parte del actor mexicano eran ciertos.

Durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, la intérprete rusa reveló que las infidelidades del mexicano y episodios de violencia emocional fueron las razones detrás de su ruptura, ocurrida en julio de 2024 tras casi seis años juntos.

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, confesó la famosa.

Cuando la conductora Montserrat Oliver le preguntó: “¿Me vas a contar cómo cachaste eso?”, la actriz de ‘Amor Dividido’ se limitó a decir: “Creo que la verdad está de más, porque aparte está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema”.

También quiso dejar muy en claro que a Gabriel Soto no lo dejó porque estaba enfermo, como se había especulado. “Es totalmente falso. La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad”.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más (....) Me acuerdo, de la sensación, de cómo estaba pasando, y digo: ‘guau, ¿en qué momento he permitido tanto?’”, añadió.

Gabriel Soto responde tras las acusaciones de infidelidad

Luego de las declaraciones de Irina Baeva, la revista People en Español se puso en contacto con el equipo de Gabriel Soto, sin embargo, el histrión fue contundente al decir que no piensa seguir hablando de su ex.

“(Gabriel) dice que no dará ninguna declaración más, porque él no habla ya de terceras personas”, dijo su mánager, Karem Guedimin, al citado medio.

Además, el actor de ‘Caer en Tentación’ compartió un video en sus historias de Instagram, un clip con ‘Rocky Balboa’ con el mensaje: “No se trata del golpe que recibes, sino de cómo sigas hacia adelante... Así es cómo se gana”, entre otras frases. Esto fue tomado por sus seguidores como una manera de dejar claro que los golpes que ha recibido solo lo han hecho más fuerte, aunque no como una indirecta a Irina.

Irina Baeva y Gabriel Soto Instagram

¿Con quién le fue infiel Gabriel Soto a Irina Baeva?

A lo largo de los años, los rumores vincularon a Gabriel Soto con varias figuras del entretenimiento cuando aún tenía una relación con Irina Baeva. Entre los nombres que han surgido están:

Sara Corrales: La actriz colombiana fue señalada como posible tercera en discordia cuando trabajó con Gabriel Soto en la telenovela ‘Mi Camino es Amarte’. Aunque ambos negaron cualquier romance, las fotos y rumores alimentaron las sospechas.

Cecilia Galliano: Tras ser vista con Gabriel Soto en varias ocasiones, la presentadora argentina también fue vinculada sentimentalmente con él. Ambos insistieron en que solo mantuvieran una amistad y compañerismo, pues compartieron créditos en la obra de teatro ‘El Precio de la Fama’. Sin embargo, en enero de 2025 la argentina confirmó que decidió alejarse del actor por su propio bien: “Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta”.