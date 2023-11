Florencia Guillot rompe en llanto y responde a la polémica por normalizar el grooming

Florencia Guillot ha estado “en el ojo del huracán” en los últimos días luego de que fuera acusada de normalizar el “grooming” y pederastia en el último capítulo de su podcast “Vete a Triunfar”.

Ahora, a través de sus stories de Instagram, la influencer ofreció una disculpa a sus seguidores y a las personas que se sintieron incómodas con sus declaraciones, asegurando que todavía sigue “en proceso de deconstrucción”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Florencia Guillot que le desataron tantas críticas en redes sociales e incluso generaron que su podcast fuera cancelado?

ESTO DIJO FLORENCIA GUILLOT EN SU CONTROVERTIDO PODCAST

Hace unos días, Florencia Guillot invitó a su podcast “Vete a Triunfar” a la creadora de contenido Paulina Florencia y su esposo Mauricio Cuevas, quien es 14 años mayor que ella, para que contaran “su historia de amor”.

Las primeras críticas a Florencia se desataron cuando la influencer calificó la relación de la pareja como “sana, amorosa y exitosa”, aún sabiendo que Paulina todavía era menor de edad cuando inició su relación con Mauricio.

Otros comentarios de Florencia que no fueron bien vistos fue cuando ella le preguntó a la pareja qué dijeron en la casa de Paulina sobre ellos; de igual forma, la influencer consideró que antes las diferencias de edad no eran mal vistas, opinión que no fue compartida por muchos internautas.

Luego de este podcast, los influencers fueron duramente criticados, especialmente Mauricio por comenzar una relación con Paulina cuando todavía era menor, y declarar que “era muy madura” para su edad.

SIGO EN PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN: FLORENCIA GUILLOT

A través de sus stories de Instagram, Florencia Guillot compartió una serie de videos para ofrecer una disculpa por los comentarios que hizo en su controvertido podcast.

“Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo, y siempre buscando ser mi mejor versión”

“Con mi último contenido publicado: escucho y entiendo lo que me cuestionan. Sigo en este proceso de deconstrucción, aprendiendo, desaprendiendo, y siempre buscando ser mi mejor versión para ustedes”, declaró Florencia, quien aseguró que siempre toma en cuenta las críticas.

“Siempre estaré agradecida con quien me comparte su historia, pero también con quienes me cuestionan y me ayudan, especialmente porque estoy consciente del impacto que tienen mis plataformas”, continúo la influencer.