La familia de Liam Payne rompió el silencio: así reaccionó a la inesperada muerte del ex One Direction

Liam Payne dejó con el “corazón roto” a sus seres queridos luego de su terrible muerte ocurrida en Argentina

Los primeros reportes oficiales determinaron que el músico cayó desde el tercer piso del hotel donde se alojaba; sin embargo, todavía no se especifica si fue un accidente, se trató de un suicidio o fue un incidente desencadenado por el abuso de drogas y alcohol como las primeras fotos del cuarto donde se alojaba Liam Payne lo muestran.

En medio de la ola de teorías y la difusión de más material revelador como una desesperada llamada de uno de los empleados del hotel de Palermo donde ocurrieron los hechos, las reacciones no se hicieron esperar: una exnovia de Liam y hasta la mamá de Harry Styles se pronunciaron sobre la tragedia y ahora se destacó, en especial, el primer comunicado oficial de la familia de Payne.

¿QUÉ DICE EL PRIMER COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA DE LIAM PAYNE?

En medio de toda la confusión y las especulaciones que generó la escalofriante muerte de Liam Payne en las últimas horas, se publicó en el periódico británico The Sun el primer comunicado oficial emitido por la familia del ex One Direction en el que expresaron su dolor y, al mismo tiempo, hicieron un llamado al respeto.

“Liam vivirá para siempre en nuestros corazones”

“Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, expresaron los parientes de Liam, quienes dejaron en claro que se apoyarán como familia en estos momentos tan difíciles, a la vez que suplicaron por discreción.

“Pedimos privacidad y espacio durante este horrible momento”, concluyó el breve texto que de inmediato se viralizó al ser la primera reacción oficial de los familiares de Liam Payne ; otras celebridades como Paris Hilton, Charlie Puth y Bella Thorne también lamentaron este inesperado fallecimiento.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA FOTO DE LIAM PAYNE CON VIDA?

En TVyNovelas te contamos que salió a la luz una imagen de Liam Payne poco antes de su horrible fallecimiento en donde quedó manifestado su aspecto algo descuidado.