La explosiva reacción de Crista Montes al saber que Gala y Agustín Fernández se besaron en la suite de LCDLFM

El romance que se está cocinando entre Gala Montes y Agustín Fernández es uno de los temas más llamativos de esta sexta semana de LCDLFM. Y es que la amorosa noche que pasaron juntos generó miles de reacciones, tanto de los participantes como de las personas al exterior, incluyendo a la hermana de la actriz, quien no se quedó callada ante esta situación.

Así reaccionó Crista Montes al acercamiento de Gala con Agustín Fernández

Tras ser cuestionada acerca de qué piensa de la apasionada noche que pasaron Agustín Fernández y Gala Montes en la suite del líder, Crista Montes, la fiel incondicional de la habitante de La Casa de los Famosos México, emitió una llamativa declaración.

“No sé qué hace con Agustín, yo lo detesto”, fue la frase que pronunció ante las cámaras de “De primera mano”, programa en el que hizo evidente su descontento por los arrumacos que Gala se dio con el modelo. No obstante, aunque no le parece una buena decisión, la joven está dispuesta a apoyar a su hermana en todo, ya que también es consciente de que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y divertirse como mejor le parezca.

La hermana de Gala Montes no cree que Agustín sea un buen prospecto

En cuanto a qué es lo que piensa de que una vez que termine el reality se pueda dar un romance formal entre ellos, Crista Montes señaló que considera muy poco factible este escenarios, dado a que aparentemente muy distintos.

“Le dio sus besos porque quiso, pero eso no significa nada. La verdad, Agustín necesitaría más que solamente ser guapo para poder estar con mi hermana”, señaló la joven, quien desde el primer día de LCDLFM ha estado al pendiente de todo lo que pasa y, cuando ha sido necesario, sale en defensa de la artista.

Gala Montes y Agustín Fernández pasaron una romántica noche juntos Captura de pantalla

Esta no es la primera vez que Crista habla del interés que hay entre Gala y Agustín, pues desde los primeros días que ambos comenzaron a dar señales de que sienten una fuerte atracción, se pronunció en sus redes sociales y dejó ver que no le agrada en lo absoluto la idea de que el argentino pueda convertirse en su cuñado. Tanto que en una de las ocasiones que la visitó con carritos a las afueras de la casa para enviarle mensajes de apoyo, le recomendó que se alejara de él, un consejo que parece no haberle interesado a la actriz de " Vivir de amor”.