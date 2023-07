Alfredo Adame se desquita con Andrea por borrarlo de foto, pero se mofa de Lyn May

Es un hecho que no se pueden ver ni en pintura, pero Alfredo Adame sigue haciendo leña del árbol caído en su pleito con Andrea Legarreta.

Y es que todo se detonó con la muerte de Talina Fernández. La presentadora de ‘Hoy’ despidió a La dama del buen decir con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía del elenco original del programa ‘Hoy’, de la cual borró a Alfredo Adame.

Aunque se tardó varios días, el presentador reaccionó a la publicación de Andrea, a quien insultó en Instagram cuando publicó un comparativo de la fotografía original y la foto editada.

Pero no conforme, Alfredo Adame decidió hacer mofa de Andrea, aunque eso significara meterse contra otra mujer.

El hombre escándalo publicó la misma fotografía, pero en lugar de que apareciera Andrea Legarreta, editó para que apareciera el rostro de Lyn May.

Adame vs. Legarreta Instagram

Andrea Legarreta tampoco se quedará con los brazos cruzados.

Puede que Andrea borre a Adame de una fotografía, pero lo tiene en la mira. Al menos así lo dijo hace unos meses ante la prensa, cuando confirmó que está harta de Alfredo.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque, además, a base de mentiras, él en su locura decidió hablar de mí”, dijo Legarreta luego de que Adame opinara de cuestiones de su vida personal.

Sin embargo, Alfredo tampoco abdicaría al pleito. “Si se la quiere agarrar conmigo, yo tengo tema con qué contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo”, dijo a Venga la Alegría.

Adame incluso la acusó: “20 años la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media... Cómo quiere que la quieran una persona que por su culpa corrieron a siete productores y a tres conductoras. Se acabó los veintitantos años de ataques en Televisa cuando yo no le hice nada”.