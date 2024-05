La protagonista de ‘Bebé Reno’ reveló la contundente razón por la que nadie debería buscar a la verdadera Martha Scott

Desde el día de su estreno, “Bebé Reno”, la nueva serie de Netflix, cautivó a los televidentes y rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming. Y es que además de la manera en que esta producción abordó una problemática como el acoso, sembró entre el público la curiosidad por descubrir nuevos detalles sobre el caso en el que se basó esta historia.

Es así que rápidamente fans del programa se dieron a la tarea de tratar de descubrir a los “personajes reales”, con el fin de encontrar qué tantas similitudes tienen los papeles mostrados en la pantalla. Sin lugar a dudas, “Martha Scott” ha sido quien mayor interés generó, tanto así que orillaron a la supuesta “verdadera acosadora” a romper el silencio sobre la atención que ha estado recibiendo en los últimos días.

Este comportamiento no ha sido del todo bien visto por los involucrados en la trama, especialmente por Jessica Gunning, la protagonista de “Bebé Reno”, quien de manera contundente, expresó por qué lo considera inadecuado.

¿Por qué es innecesario buscar a la verdadera Martha Scott? Una actriz de “Bebé Reno” lo explicó

Durante una conversación con Glamour en su versión británica, la actriz inglesa dio su punto de vista acerca del impacto que su personaje ha causado a nivel mundial y externó la preocupación que le producen estos comportamientos que, irónicamente, caen en el acoso.

“Es una verdadera lástima, porque muestra que no vieron la serie correctamente. Ese no es el punto de ninguna manera. Tanto Netflix como Richard Gadd hicieron todo lo posible para intentar asegurarse de que las identidades se mantuvieran privadas, y todo eso tiene una razón de ser”, dijo Gunning, invitando a la gente a que detenga el acecho al que han sometido a la mujer detrás del personaje, ya que la serie no fue hecha para alterar la narrativa y ahora exponerla a ella a esta situación.

Jessica Gunning reveló cómo se preparó para dar vida a una acosadora

Sobre la forma en que se preparó para este papel, Gunning dijo que lo hizo como si se tratara de cualquier otro proyecto, ya que quería reflejar algo natural en la pantalla, sin alimentar ningún tipo de prejuicio. “Yo no quería hacer una personificación de alguien, quería hacer una interpretación de un personaje”, explicó, mencionando que contrario a lo que suelen hacer otros actores, ella no se puso en contacto con nadie que hubiera estado en algún lado de la historia previamente.

Jessica Gunning expresó que las enseñanzas de “Bebé Reno” van más allá de descubrir la identidad de Martha Scott Netflix

Finalmente, invitó a todas las personas que ya vieron “Bebé Reno” a hacerlo nuevamente, ahora desde otra perspectiva y sabiendo que no hay razones suficientes para tratar de encontrar a “Martha Scott”; mientras que para quienes aún no la ven, que lo hagan con la mente abierta a entender lo que la trama quiso llevar a la pantalla, como la existencia de la limerencia, un estado mental que lleva a otra persona a “obsesionarse” con la idea de estar enamorada de alguien.