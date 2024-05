Quién es Antonio Barrul, el boxeador que se hizo viral por golpear a un hombre que maltrató a su esposa en un cine

Este fin de semana, a través de redes sociales se viralizó el video de una pelea ocurrida en una sala de cine, misma que habría sido motivada por un episodio de violencia de género de la que fueron testigos los asistentes. En esta ocasión, la historia tuvo un final distinto, luego de que una de las personas que presenció la agresión, resultara ser una estrella del boxeo, se manifestara en contra del violentador.

¿Qué pasó con el boxeador que noqueó a un maltratador de mujeres en un cine?

Se trata del incidente ocurrido en un cine mientras se proyectaba “Garfield”, la nueva película del famoso gato animado, mismo que fue protagonizado por Antonio Barrul, un reconocido boxeador que no pudo ignorar el maltrato que este hombre estaba ejerciendo contra su mujer y decidió enfrentarlo para detenerlo.

Tras la filtración de estas imágenes, el deportista ha recibido numerosos reconocimientos por parte de internautas y seguidores, quienes hicieron mención que si bien la violencia nunca es la solución, existen casos donde resulta necesario que se le ponga un alto a los victimarios.

Primeras reacciones del público a la nueva película de Garfield. pic.twitter.com/FtzaLyWMKE — Tortuguencio Galapáguez (@TortuguencioG) May 5, 2024

A pesar de que su rápida reacción ha sido aplaudida por miles de personas, Barrul reveló a un programa de la televisión española que no se siente orgullosa de haber estado involucrado en este incidente. Y es que si bien no se arrepiente de haber defendido a una mujer que lo necesitaba, no le hubiera gustado que los niños que se encontraban en el lugar presenciaran la escena, ya que él es padre y su prioridad ha sido siempre el bienestar de sus hijos.

Quién es Antonio Barrul, el llamado “vengador español” que defendió a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja

Antonio Barrul es un boxeador y deportista español de 25 años que desde hace tiempo se ha posicionado entre las estrellas del ring con mayor prestigio del momento. Es apodado como “el Volcán”, nombre que se ganó gracias a la explosividad con la que logra apoderarse de cada batalla. De acuerdo con la información disponible sobre su trayectoria, ha protagonizado 114 peleas; de las cuales ha salido victorioso en 96 de ellas. También ha sido campeón amateur de España en seis ocasiones.

Barrul es considerado como uno de los mejores exponentes de este deporte en su país y una de las figuras más destacadas de su categoría. Ostenta diversos títulos en su trayectoria, como el nombramiento a “Mejor Debutante”, otorgado por Espabox y está en las clasificatorias para disputarse el gran “Campeonato de España”.