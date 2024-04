La contundente reacción de Wendy Guevara: el VIDEO en el que responde a los chismes de que le pagó a Madonna para ser la invitada al concierto

Ante la ola de críticas y especulaciones, Wendy Guevara tuvo que salir a aclarar el asunto, ¿qué fue lo que dijo?

Wendy Guevara cumplió uno de sus sueños al haber sido una de las invitadas en los conciertos de Madonna en el Palacio de los Deportes en CDMX, junto a Salma Hayek, Guillermo Rodríguez, Alberto Guerra y Pixie Aventura. Sin embargo, para los ‘haters’, esto fue planeado por la personalidad de Internet.

Resulta que hay una teoría que circula en redes sociales que afirma que la influencer de ‘Las Perdidas’ habría pagado a ‘La Reina del Pop’ alrededor de 3 millones de dólares para que la dejara subir al escenario.

Esto causó un sinfín de comentarios hacia la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ y debido a la relevancia en redes, la celebridad decidió reaccionar y mandar un contundente mensaje al respecto.

¿Qué respondió Wendy Guevara?

“Ay, me da mucha risa. Hay gente que se ataca bastante. Yo no tengo la culpa de que a ustedes no las hayan invitado Madonna al concierto. Ahora ya dicen que Madonna corrió a la persona que tuvo la idea de que me llevaran y que yo pagué 3 millones de dólares, no me acuerdo cuánto. Ni modo, les va seguir tocando soportar”, respondió Wendy Guevara a los ‘haters’ que la criticaron e inventaron los chismes.

El debate sobre por qué Wendy fue la invitada de Madonna surgió desde que se confirmó la participación de la influencer en el escenario de la capital. Y este fue impulsado luego de que, ya en el show, la cantante de ‘Vogue’ se mostrara molesta con la influencer por no seguir las indicaciones.

Ante esta situación, la amiga de Nicola Porcella había aclarado que se trató de nervios por tanto público, y que se dejó llevar por la emoción.

“Sabes que los nervios pasan, y a mí se me iba. Todavía estoy en estado de shock” y “Me dejé llevar por la adrenalina del escenario, con tanta gente, y quise bailar, pero me dijo que todavía no era hora de que bailáramos”, fueron sus respuestas.