Paola Montes de Oca
Saltó a la fama en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ y destaca por su gran parecido y forma de imitar la voz de Maria Antonieta de las Nieves.
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’
La cadena HBO decidió hacer promoción de la película con un cortometraje que combina humor y suspenso.
October 10, 2025
Ericka Rodríguez