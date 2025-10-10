Suscríbete

Paola Montes de Oca

Saltó a la fama en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ y destaca por su gran parecido y forma de imitar la voz de Maria Antonieta de las Nieves.

La-Chilindrina-La-Sustancia.jpg
Famosos
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’
La cadena HBO decidió hacer promoción de la película con un cortometraje que combina humor y suspenso.
October 10, 2025
Ericka Rodríguez