La Casa de los Famosos All Stars: quién será el eliminado del lunes 30 de marzo, según la Inteligencia Artificial

Los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars saben que cualquier cosa puede pasar, que no hay nada escrito dentro del juego y eso volvió a quedar claro una vez más con el giro en las votaciones de esta octava nominación donde los votos eran a favor de quién debería seguir en la casa, los menos votados serían los nominados.

Con esa nominación positiva quedaron en placa octava placa de La Casa de los Famosos All Stars: Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Luca Onestini, Alfredo Adame, Paulo Quevedo, Alejandra Tijerina, Dania Méndez y Diego Soldano. Uno de ellos será salvado el sábado y los otros 7 serán expuestos al público. Sin embargo, la Inteligencia Artificial afirma que Paulo Quevedo o Alejandra Tijerina, uno de ellos será el nuevo eliminado.

La Inteligencia Artificial sobre por qué Paulo Quevedo sería el próximo eliminado

‘Entre los nominados, algunos tienen más seguidores y apoyo del público, como Lupillo Rivera y Laura Bozzo, quienes generan mucha conversación en redes. Por otro lado, Alfredo Adame suele dividir opiniones, y Alejandra Tijerina no tiene la misma base de fans que otros competidores más mediáticos’, dice la IA.

Y agregó: ‘Si nos guiamos por estrategias previas del público, los menos polémicos o los que no generan suficiente impacto suelen ser los más vulnerables. En este caso, Alejandra Tijerina o Paulo Quevedo podrían estar en riesgo de salir el 30 de marzo, ya que no han sido de los jugadores más centrales en la competencia’, pero Alejandra tiene un as bajo la manga.

Caramelo tiene un desafió que enfrentar

Este viernes 28 de marzo se jugará de nuevo el derecho a la salvación, como líder de la semana, Caramelo tendrá la posibilidad de enfrentar a uno de los compañeros para intentar quedarse con la Salvación. De lograrlo y según Manelyk González, la jugadora que salvaría sería a Alejandra Tijerina, pues es su amiga y hace parte de su grupo dentro de La Casa de los Famosos.

De ganar la Salvación uno de los del Cuarto Fuego o rivales de Caramelo, la decisión estará más complicada, pues Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Luca Onestini y Diego Soldano necesitan ser salvados o corren el riesgo de irse también, debilitando aún más el equipo.