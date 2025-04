La Casa de los Famosos All-Stars puso a prueba a Rey Grupero y todo terminó en llanto: era él o uno de sus amigos

En La Casa de los Famosos All-Stars no hay nada escrito, todo es cambiante, todo es una dinámica en constante movimiento. La Jefa puso a prueba a varios de los jugadores del reality uno de ellos fue Rey Grupero, integrante del Cuarto Agua. Luego de ver a tras una puerta de vidrio a uno de sus familiares, el youtuber debió elegir entre estar 5 minutos con su familiar o no votar en contra de alguno de sus compañeros del cuarto.

Rey Grupero fue el primero en enfrentar la Caja de las Tentaciones de La Casa de los Famosos All-Stars y parte de la prueba fue ir hasta el Sum, ver la instrucción de su familiar a quién no podía tocar ni escuchar y si lo quería ver, debía ir en menos de 1 minuto al confesionario, tomar la llave, votar en contra de dos de sus compañeros del Cuarto Agua y volver sin decir nada a nadie para estar 5 minutos con Enzo, su hijo.

La cruda decisión que debió tomar Rey Grupero en La Casa de los Famosos All Stars Captura Telemundo

‘Rey, esa llave es tuya, pero, para que la tomes y le abras la puerta de la cabina a Enzo, necesitas tomar una decisión que tal vez no sea tan sencilla’, le explicó La Jefa a Rey Grupero, y agregó: ‘Para poder compartir tus 5 minutos con Enzo, deberás nominar con 2 puntos a uno de tus compañeros del Cuarto Agua (Niurka, Manelyk, Alejandra y Caramelo)’.

En caso tal de que Rey Grupero no quisiera nominar a ninguno de sus compañeros, tal cual como lo hizo, el deseado encuentro con Enzo, no era posible. ‘Yo sé que Enzo me va a entender y sabe que estoy haciendo todo esto por él… No puedo nominarlos’, dijo Rey Grupero y soltó la llave en un mar de lágrimas.

Rey Grupero no cedió a la insistencia de La Jefa Captura Telemundo

Faltaban solo 30 segundos para que la oferta se terminara, La Jefa insistió para que el habitante cambiará de elección, le diera dos puntos negativos a uno de sus amigos y así poder ver a su hijo Enzo a quien no ve desde el 4 de febrero cuando ingresó al juego.

‘No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sé qué él (Enzo) lo va a entender. No voy a hacer algo que dañe esto, no puedo, no puedo. Enzo perdóname, tengo que seguir para echarle ganas al juego y que tengamos nuestra casa’, repitió el habitante de La Casa de los Famosos All-Stars en medio del desconsolado llanto.