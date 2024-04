Kuno Becker fue papá por primera vez y le dio la bienvenida a su hija con este emotivo mensaje

Kuno Becker conmovió a sus miles de seguidores al revelar que se convirtió en padre por primera vez de una niña, quien a pesar de su corta edad, le ha enseñado muchísimo más sobre la vida y el amor de lo que pudo imaginar. A través de una calurosa carta en Instagram, el actor dedicó unas palabras a su primogénita, en las que le refrendó su compromiso por siempre procurarla y protegerla de todo y todos.

La emocionante carta con la que Kuno Becker dio la bienvenida a su primera hija

Junto a una foto en la que procuró ocultar el rostro de la recién nacida, Kuno Becker expresó las emociones que lo embargan con este nuevo episodio. Apenas hace un par de semanas, el actor reveló en una conversación con Yordi Rosado que estaba esperando una hija, noticia que si bien lo tomó por sorpresa en un inicio, también le dio una inmensa felicidad.

“Hija, mis más grandes errores serán tus más grandes aciertos. Mis aciertos también consejos, si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos, acerca de TODO. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho, hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad. Mi reto más grande: ser un ejemplo para ti, con lo que haga, no solo con lo que diga. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto siempre. Sé que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti”, inició Kuno Becker la carta para su hija, misma que posteó junto a la primera imagen que decidió compartir de la bebé.

El actor posteó una emotiva carta para su primogénita Instagram

Kuno se sinceró sobre los propósitos que tiene para con su bebé

Finalmente, el actor se sinceró sobre el reto que significa para él esta etapa como padre primerizo y aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para que la pequeña, cuyo nombre aún no revela, tenga una buena vida.

“Estoy aprendiendo a ser papá. No es tan fácil, tenme paciencia. Voy a tratar de ganarme tu respeto, tu amor y, tal vez, un día tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores, pero voy a dejar el alma tratando. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas, muchas cosas más. Pobre del iluso que después de lo que yo te enseñe, se ponga al tiro, porque yo he vivido de todo y más”, reiteró Kuno Becker, quien a pesar de ser sumamente reservado con su vida privada, no quiso perder la oportunidad de dejarle al mundo saber que está más que preparado para vivir al máximo este episodio.