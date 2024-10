Revelan cómo fueron los últimos momentos de vida del Kompayaso, el comediante que murió después de estar en coma

Murió el Kompayaso la mañana de este jueves 17 de octubre y el mundo del espectáculo quedó en shock por la triste noticia. El comediante de 53 años había estado en coma por casi una semana, pero su cuerpo no soportó. Su familia confirmó la noticia con un desgarrador mensaje, pues tenían la esperanza de que despertara.

Alix, su hermana, fue quien habló con “Telediario”, donde contó cómo fueron sus últimas horas con vida. “Se le subió la presión, tuvo un daño cerebral que nunca pudimos evaluar de qué tamaño. Desde el viernes en la noche estábamos en el hospital”.

Luego, Ximena Santamaría, sobrina del Kompayaso, contó en “Chisme No Like” que el comediante tenía un problema en los riñones que le impedía “depurar al cien por cien y tal vez solo era cuestión de tiempo”. El Kompayaso fue conductor del programa de chismes junto a Javier Ceriani y Elisaberistain.

La familiar del humorista confirmó que sí pudieron despedirse de él, aunque “no fue la intención” de la familia ni de los amigos. Algunos enviaron audios para echarle ánimos.

¿De qué murió el Kompayaso?

El Kompayaso murió a los 53 años debido a complicaciones de salud en los riñones. Desde el 2022, la celebridad luchaba contra la insuficiencia renal.

El viernes pasado, se reportó que había sufrido un derrame cerebral, lo que lo llevó a emergencias. Tubo que ser intervenido quirúrgicamente, provocándole que se le subiera la presión. Fue inducido al coma.

¿Quién era el Kompayaso?

El Kompayaso, cuyo nombre real era Eleazar del Valle, fue un comediante conocido por su humor ácido. Nació en Hidalgo. Se hizo famoso en Internet luego de haber hecho de todo para convertirse en actor de teatro profesional, pues era su sueño. Sin embargo, cuando probó suerte en Hollywood, se dio cuenta de que era muy distinto a lo que imaginaba.

Decepcionado, estaba a punto de dedicar su vida como consultor de seguridad, pero hizo un último intento en una audición para el programa “Tengo Talento”, y fue allí donde nació el Kompayaso, su personaje más icónico.

En una charla recuperada por “Milenio”, contó: “El personaje se creó junto con otro amigo argentino, le comenté: ‘Quiero participar, pero no quiero que la gente me reconozca’. Y él me dijo: ‘¿Por qué no te pintas de payaso? Pero hazlo serio’, y me aventé, esto fue en el 2018”.

En aquella programación, el comediante se presentó ante los jueces con el personaje, cuyo nombre era Unktú Pangh Uhehé Ramírez, e hizo reír a todos. Rápidamente se hizo viral.

La familia del Kompayaso está pidiendo apoyo para costear sus gastos funerarios, así como un homenaje para darle el último adiós.