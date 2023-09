Kate Del Castillo descarta tercer matrimonio: “¡Sería muy ridículo!”

Enamorada sí está, pero no dispuesta a llegar al altar y menos vestida de blanco. Kate del Castillo lo tiene clarísimo, su relación no llegará a esos términos y confesó en su reciente visita a México las razones que la mantienen renuente al matrimonio.

“Llevo dos matrimonios, mi papá tenía razón, le debí haber hecho caso, pero la profesión me llamó (risas). Así que ya un tercer matrimonio, no. Ya sería muy ridículo, estoy muy feliz, pero a mi edad, no”, dijo la artista a su llegada a un evento la noche de este jueves en la Ciudad de México.

De buen humor, Del Castillo aseguró que llegó a una edad “en la que uno se enamora de una manera diferente, tranquila, bonita, inteligente, y en eso estoy”. Sobre su gran amiga, Yolanda Andrade, mencionó que está al tanto de su delicado estado de salud, pero está confiada en que saldrá adelante.

Por lo pronto, está retomando sus proyectos después de la huelga en Hollywood. “Nosotros los actores estuvimos apoyando el movimiento, pero nos estamos reactivando”, dijo la hija menor del primer actor Eric Del Castillo.