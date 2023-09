Karla Zapien confesó que sufrió abuso por parte del actor Hugo Stiglitz

Karla Zapién, actriz mexicana nacida en Guadalajara Jalisco, destacándose en producciones televisivas como Mi Marido tiene Familia, Lo que callamos las mujeres, Hombre tenías que ser, Amor cautivo, Emperatriz y Pobre diabla, además de películas como El muro, Enamorados, El quinto sol, Mariachi, Gringo y La Bulldog, sorprendió con una fuerte revelación.

Fue en el programa La esquina de las primicias, transmitido por Bandamax, bajo la conducción de Gil Barrera y Marie Claire Harp, en el que confesó, en exclusiva, que había sido víctima de abuso sexual por parte del actor Hugo Stiglitz cuando ella tenía 17 años y el 53.

“Mi caso fue cuando yo empecé en la actuación, conocí a Hugo a los 17 años en Guadalajara y me dijo que mi perfil era muy de cine, trabajamos juntos, hicimos como una familia, estaba su esposa, pero cuando terminó la película marcó a mi casa porque me quería poner con una mánager en Ciudad de México. Me pagó un boleto de avión y me llevó a un hotel de Tlalpan, cuando llegamos pregunté por mi maleta y me dijo que la recogíamos luego, entonces entramos y no me tomó con violencia, sino con inteligencia, me dijo al oído cuando estaba encima de mí: ‘Muévete, parece que estoy con una muerta, grita, haz algo, yo estaba en shock’, después de eso me llevó a cenar a su casa con su esposa y con su hija”, expresó la artista en la entrevista que le realizó Gilberto Barrera.

Para Karla, su historia es similar a la de Sasha Sökol, pues cuando la Timbiriche contó su experiencia con Luis De Llano, ella sintió una gran identificación.

“En ese momento no le conté a mi mamá porque él me dijo que no se lo dijera a nadie. Lo veía como un papá, pero hacía cosas que las veía fuera de lugar”, afirmó la actriz.

Después de tanto tiempo, habla de su caso porque no quiere vivir con ese pesar. “Quiero liberarme, lo traté de hacer por la vía legal, pero ese delito prescribió, ahora cuento mi historia para que otras mujeres hablen, y eso no lo debe vivir nadie más”, dijo.