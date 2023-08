Karla Sofía Gascón arremete en contra de Wendy Guevara y la minimiza

Wendy Guevara desató todo un fenómeno en televisión y redes sociales que la hizo ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Su triunfo causó alegría para millones, pero también tuvo sus detractores.

La actriz trans, Karla Sofía Gascón no tuvo reparo a la hora de ser crítica y severa con los comentarios que emitió sobre la creadora de contenido Wendy Guevara, de 30 años.

A través de una publicación de Instagram se le fue directo a la yugular a la también chica transexual.

“Para mí no tiene nada de divertido la prostitución, ni las violaciones, ni el sometimiento; ni es nada gracioso hablar constantemente de ver… o de señores o de sexo; ni me gustan los modos ni los modismos ni las palabras ni los borregos repitiéndolas junto a vestuarios, actitudes y acciones”.

Esto no fue lo único que dijo la española, pues también fustigó el contenido de ciertos influencers que cataloga como “vulgares” y hasta “estúpidos”.

“Hago lo que me da la gana, no lo que ningún grupo me quiera imponer para sentirme integrada. No sigo a tiktokers ni supuestos ‘influencers’ que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar”, comentó.

Su comunicado lo cerró con un fuerte mensaje para los cibernautas. “Antes los referentes eran poetas, pensadores, pintores, arquitectos, cineastas, músicos...”.

Tal parece que Karla “no soportó"...