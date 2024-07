Karla Díaz reveló que tuvo un ‘romance prohibido’ con el hermano de Daniel Bisogno: ¿por qué ocultó su relación?

A inicios de los 90, la agrupación femenina “Jeans” se convirtió en una de las más exitosas en la escena nacional, pues los ritmos que presentaban y sus integrantes, consiguieron cautivar al público. Una de las más queridas desde siempre ha sido Karla Díaz, quien recientemente confesó que a pesar de lo mucho que esta etapa le dio, también la hizo enfrentarse a episodios complicados, de los que no lograba entender el por qué.

Uno de ellos sería la prohibición que ella y sus compañeras tenían referente a las relaciones sentimentales, pues presuntamente no estaba permitido que se involucraran en un contexto amoroso con nadie. Por esto, en un determinado momento, la cantante decidió vivir su intimidad en secreto, procurando que nadie a su alrededor se enterara de que sí tenía un novio a escondidas.

Karla Díaz y Alex Bisogno fueron novios en secreto

En su reciente aparición con Yordi Rosado, Karla Díaz, que en los últimos años se ha vuelto sumamente conocida en redes sociales por su programa en internet, confesó que durante su paso por “Jeans” vivió una de sus primeras experiencias sentimentales, misma que tuvo que atravesar sin que nadie se enterara.

Este episodio lo cruzó de la mano de Alex, el hermano de Daniel Bisogno, quien logró conquistarla y aceptó a su propuesta de que todo entre ellos debía ser sumamente privado. “Yo anduve con Alex, era algo que estaba medio pasando, súper secreto”, contó la artista, recordando cómo fue que todo quedó al descubierto en una de las presentaciones que ofreció junto a sus compañeras de agrupación.

“Llegó al Metropólitan y me dio unas rosas al final del show. Ahí es cuando se enteraron los mánagers”, reveló, sin profundizar en si se dio algún tipo de represalia o de qué manera logró sortear la situación.

Karla y Alex no pudieron vivir su relación en plenitud pues ella tenía prohibido relacionarse con otrso hombres Instagram

¿Por qué no podían tener novio?

Sobre las razones por las que presuntamente tenían tajantemente prohibido ser novias de alguien, Karla explicó que se debía al afán de sus representantes por querer que todas las chicas de la banda dieran una imagen “tierna”. “Esos años era mucho de que no podías decir que tenías novio; la edad, la vida social, que te vieran con amigos, pero al final la gente se enteraba y yo no podía hacerlo, entonces sí era frustrante”, finalizó Díaz, que no dio mayores detalles de cómo ni cuándo llegó a su fin esta breve historia de amor con Alex Bisogno.