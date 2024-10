Karime Pindter reveló que casi muere en un terrible accidente: ‘Estaba tan borracha...’

“La Matrioshka”, quien se convirtió en la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2 y desde entonces se ha mostrado muy activa con toda clase de proyectos, tuvo una charla muy personal con Yordi Rosado en la que le relató una vivencia que, aseguró, la hizo creer en los milagros.

Fue en Acapulco Shore que el amor de Karime Pindter por las fiestas quedó más que confirmado y es que, a decir de la influencer, ella era una gran aficionada a toda clase de excesos desde que era una adolescente, algo que estuvo a punto de costarle la vida.

¿QUÉ ACCIDENTE SUFRIÓ KARIME PINDTER?

Yordi Rosado le pidió a Karime que le relatara su peor fiesta y “La Matrioshka” respondió, sin dudarlo, que su experiencia más escalofriante la vivió a los 16 o 17 años, cuando ella y sus amigos lograron colarse a una discoteca y ella cayó desde un tercer piso debido a su tremenda borrachera.

“Me sienta en el barandal... y voy para abajo, del privado del tercer piso al suelo”

“Luigi (su amigo) me dice ‘ya estás incontrolable, siéntate aquí' y me sienta en el barandal... y voy para abajo, del privado del tercer piso al suelo”, recordó Pindter ante el asombro de Yordi, quien le preguntó si no tuvo heridas de consideración.

Milagrosamente, continuó Karime, no sufrió lesiones fuertes, aunque se desató todo un escándalo por su caída ya que, recordó, pararon la música y hasta llamaron a sus padres, algo que ella no quería que ocurriera.

¿QUÉ SECUELAS LE DEJÓ A KARIME PINDTER SU CAÍDA DESDE UN TERCER PISO?

Aunque Karime aseguró que no se había roto “ni una uña”, fue trasladada con un traumatólogo para descartar riesgos mayores. No hubo fracturas o lesiones internas, pero sí una secuela que, reconoció la influencer, la molesta de vez en cuando.

“Dios es muy grande y mi ángel de la guarda ha trabajado duro en mi vida”

“Eso sí, traigo un poco jodida la espalda, pero no mucho”, aseguró la famosa en medio de las risas. Al final, soltó una reflexión importante acerca del papel de Dios en su vida.

“Dios es muy grande y mi ángel de la guarda ha trabajado duro en mi vida”, concluyó Karime Pindter, quien dejó con la boca abierta a más de una persona con este recuerdo de su adolescencia.