Karely Ruiz se sinceró y confesó cuál es su miedo más grande al convertirse en mamá por primera vez

Karely Ruiz se encuentra viviendo la recta final de su embarazo, un capítulo que si bien la llena de emoción, también la ha hecho experimentar diversas sensaciones por todo lo que conlleva convertirse en madre por primera vez. Y es que a pesar que desde que supo sobre la llegada de Madisson procuró prepararse en todos los sentidos, a días del nacimiento de la pequeña está ciertamente temerosa por su labor maternal.

Karely Ruiz reveló cuál es su mayor miedo como mamá primeriza

A través de una sincera publicación hecha en su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores, Karely Ruiz confesó que le preocupa fallar en la crianza de su primogénita.

“Oigan, no les miento. En unos días mi vida va a cambiar mucho, tengo muchos sentimientos. Ya sé que es algo nuevo para mí y no sé cómo lo haré, me da miedo fallar y no hacer las cosas bien como mamá, pero sé que todo saldrá bien. Estoy muy feliz, a la vez nerviosa, por todo lo que estoy por vivir, y sé que será la mejor etapa de mi vida”, explicó la modelo, quien a partir de que supo de su embarazo, decidió cambiar abruptamente su estilo de vida, lo que significó que se retirara temporalmente del contenido para adultos y enfocarse en otros proyectos profesionales.

Karely Ruiz confesó que le da miedo no ser buena madre

¿Quién es el papá del bebé de Karely Ruiz?

Un aspecto que despertó gran curiosidad tras el anuncio acerca de su embarazo, fue la identidad del padre. Esto ya que hasta ese momento, se desconocía si la influencer tenía una pareja formal. Poco después salió a la luz que el novio de Karely Ruiz y papá de la bebé es Johnny Echeverría, un DJ colombiano que habría logrado conquistar a la guapa modelo.

El papá del bebé de Karely Ruiz es John Echeverría

Toda esta etapa la han vivido juntos y el músico estuvo presente en todas las celebraciones en honor a la llegada de Madisson, como el espectacular baby shower que le organizaron.