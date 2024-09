¡Cambia de vida! Karely Ruiz anunció su retiro: ¿a qué se dedicará ahora?

En días pasados, Karely Ruiz compartió la feliz noticia de que se convertirá en madre por primera vez. Para hacerlo oficial por todo lo alto, la modelo protagonizó un especial ‘gender reveal’, en el que descubrió que tendrá una niña y la llenó aun más de dicha.

Desde entonces, la influencer decidió que le daría un cambio radical a su vida, lo que incluye dejar su faceta como creadora de contenido para adultos, pues si bien esta actividad le dio la oportunidad de generar exorbitantes ingresos e iniciar diversos negocios, hoy tiene claro que ya no es el camino que quiere seguir.

Karely Ruiz confirmó su retiro como modelo y creadora de contenido para adultos

Durante una de sus recientes transmisiones en redes sociales, Karely se sinceró con sus millones de followers y respondió diferentes preguntas acerca de cómo está atravesando su embarazo. Inevitablemente, recibió un par de señalamientos por su pasado y la manera en que podría afectar a su familia, algo que no tiene en lo absoluto contemplado.

“Mi bebé se merece lo mejor del mundo y yo se lo voy a dar. Así que ustedes despreocúpense; ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo, lo demás se me resbala”, sentenció Karely ante los múltiples cuestionamientos sobre si no le preocupaba la posibilidad de que su primogénita pudiera ser objeto de críticas.

Aunque no quiso darle demasiada importancia a los comentarios malintencionados, Ruiz sí manifestó que sus días en el mundo del material íntimo podrían estar contados.

Sin embargo, parece que todo será temporal, ya que en una historia de Instagram desmintió que vaya a dejar esta profesión de manera permanente, sino que sería algo temporal mientras da a luz.

¿A qué se dedicará Karely Ruiz? Esto piensa hacer ahora que será mamá

Según lo que Karely dio a entender en esta transmisión, seguirá presente en redes sociales, aunque de manera completamente distinta a la que tenía acostumbrados a sus seguidores. Esto ya que en lugar de crear material para adultos, se dedicará a subir blogs de diversas temáticas y de su rutina de vida.

Además, otro deseo que tiene en mente, es el crear su propio canal de cocina, con el fin de poder compartir sus mejores recetas, puesto que la gastronomía es una de sus pasiones ocultas y le entusiasma la idea de adentrarse en este mundo.