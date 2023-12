La fuerte declaración de Kalimba por la que lo han cancelado en redes: ‘Un hombre debe ser violento’

Los usuarios en redes han tachado a Kalimba de machista y misógino.

Kalimba está siendo objeto de críticas en las redes sociales después de la publicación de un video de una reciente entrevista en la que habla sobre la masculinidad y sugiere que un hombre tiene que ser violento para “estar completo”.

El polémico momento tuvo lugar en el podcast “Auténticos”, conducido por Pedro Prieto. Durante la entrevista, el cantante de OV7 abordó el tema de la masculinidad y la violencia, que era el enfoque central del episodio; sin embargo, involucró a las mujeres, lo cual fue mal recibido por el público, que ya lo señala como “machista”.

¿Qué dijo Kalimba?

Kalimba trató el tema de la masculinidad y acusó a la sociedad de “querer quitarle la masculinidad al hombre” y de considerarla “tóxica”, cuando, para él, no es así.

“Estoy absolutamente seguro”. Kalimba.

El intérprete de “Tocando fondo” expresó lo siguiente: “Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es aquel que tiene la capacidad de ser violento, pero tiene el dominio de su carácter para no usarla o utilizarla solo en los momentos apropiados”.

Kalimba agregó que “está seguro” de que cualquier mujer “querría a un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que, si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla (...) Es parte de ser hombre”.

Kalimba habló sobre la masculinidad en una entrevista reciente. (Instagram @kalimbaoficial)

“Estoy absolutamente seguro”, recalcó el polémico cantante. “Un verdadero hombre es aquel que tiene la capacidad de ser violento, pero no la utiliza, y su dominio le permite no utilizarla; eso es un verdadero hombre”.

El también actor de 41 años sentenció que, si a un hombre se le “quita la masculinidad”, no está completo y, por lo tanto, “estás teniendo un debilucho”.

Por si fuera poco, agregó: “Y seamos honestos, ninguna verdadera mujer se siente atraída por un debilucho, esa es la verdad”.

Puedes ver la entrevista completa a Kalimba a continuación:

Usuarios debaten por las declaraciones de Kalimba

Las declaraciones de Kalimba no pasaron desapercibidas, y los usuarios en redes sociales rápidamente comenzaron a señalarlo y recordar las acusaciones de abuso sexual en contra de Melissa Galindo. Sin embargo, también hubo usuarios que lo apoyaron afirmando que “decía la verdad”.

Algunos comentarios destacados en X (antes Twitter) fueron: “Creo que confundió valentía y fuerza con violencia”, “Pin** wey, debió quedarse en la cárcel. Qué hueva con Kalimba”, “Dime que eres machista, misógino y pende** sin decirme que quieres machista, misógino y pende*** (versión Kalimba)”, y “Seguramente Kalimba nos va a aconsejar bien, amigos jajajjaa”.