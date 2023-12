Los escándalos de Kalimba más controvertidos a lo largo de su carrera

Kalimba se convirtió en tendencia este jueves al asegurar que las mujeres prefieren a los “hombres violentos”, añadiendo una controversia a su ya mediática carrera.

No fueron pocas las personas que pidieron que Kalimba fuera cancelado en redes sociales debido a unas polémicas declaraciones que emitió en el podcast Auténticos, conducido por Pedro Prieto, las cuales puedes leer completas acá .

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo”

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es aquel que tiene la capacidad de ser violento, pero tiene el dominio de su carácter para no usarla o utilizarla solo en los momentos apropiados”, fueron parte de las explosivas declaraciones de Kalimba que causaron la molestia de miles de internautas.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Kalimba da de qué hablar; estos son los escándalos del cantante más sonados.

LOS OTROS ESCÁNDALOS DE KALIMBA

Kalimba ha logrado posicionarse como una de las figuras más reconocidas de la música pop mexicana; sin embargo, las polémicas también han marcado su carrera, ¿cuáles recuerdas?

DEMANDA POR DEUDA ALIMENTICIA (2009)

Fue en el 2009 cuando Luz María González, expareja de Kalimba y madre de su hija Aitiana, lo demandó por no ponerse al corriente con la pensión alimenticia de la paqueña; al final, el asunto logró resolverse por la vía legal.

KALIMBA, ACUSADO DE VIOLACIÓN (2010)

Apenas se estaba difuminando el pleito legal que Kalimba sostuvo por no pagar la pensión alimenticia de su hija cuando otra bomba explotó: en el 2010, el cantante fue denunciado por Daiana Guzmán, de 17 años, quien lo acusó de violación.

KALIMBA FUE ENCARCELADO (2011)

Derivado de la denuncia de Daiana, Kalimba ingresó en enero del 2011 al Centro de Readaptación de Chetumal, aunque fue liberado siete días después por falta de pruebas en un caso que no ha sido olvidado del todo.

SEÑALADO POR ACOSO