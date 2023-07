Kairo vuelve con presentaciones y conciertos en OnlyFans

Desde su inicio, el grupo Kairo fue un escándalo, pues estaba integrado por tres acuerpadísimos jóvenes que cantaban canciones de amor y que eran el sueño de todas las chicas en la década de los 90.

A partir de 1993 tuvieron una exitosa carrera, y así lo demostraron con la media docena de discos que grabaron, alcanzando el top de las listas de popularidad con temas como Háblame de ti (1994), Ponme la multa (1995), Dile que la amo (1996), Mi querida Isabel (1996), Locos por ti (1997) y Bailando en tu habitación (1998). Su última presentación fue en el Teletón de 1999.

Hoy, Kairo regresa recargado y no menos sensual, y en entrevista exclusiva, Roberto Assad, Paulo César Quevedo y Christian Carabias nos hablan de su regreso musical y de cómo surgió la idea de aparecer en la ardiente plataforma OnlyFans.

Primero que nada, ¿cómo duermen los Kairo?

Roberto: Lo más sano es sin ropa, y ahora más porque estos calores están fuertes, además, con la esposa que tengo, pues ¡imagínate! Se facilita absolutamente todo, por si algo se ofrece.

Christian: La mayoría de las veces en bóxers, sin playera y con aire acondicionado, me gusta estar medio desnudo y darme calorcito con las sábanas; lamentablemente no tengo la suerte de Roberto de tener esposa, pero si alguien se me pega, pues de cucharita siempre es rico.

Paulo: A veces duermo en bóxers y otras más a capela, ahora sí que depende del calor si peloteo o no; lo que si no falla es la almohada entre mis piernas.

¿Han cumplido todos sus deseos?

Paulo: Pues siempre se van a quedar cosas pendientes, pero de verdad, de todo lo que hicimos nunca nos arrepentimos de nada; ahora el reto es hacer todo eso que no hicimos hace 25 años, y no me refiero al desm…, sino a esa otra parte respecto a las cosas que nos faltan por vivir. Hoy estamos más maduros y hay que seguir en la travesía.

Christian: Además, hoy por hoy estamos más que agradecidos por una segunda oportunidad, de seguir aprovechando el amor del público y ver cómo la música marca a las generaciones.

Roberto: A mí me pasó algo padrísimo, yo soy de Monterrey y, literal, al mes de estar en la CDMX ya estaba en Kairo, y en cosa de nada estaba grabando en Barcelona un disco… Hoy por hoy tenemos todos las mismas ganas.

¿Cómo siguen manteniéndose en esa forma?

Roberto: Nosotros tenemos una disciplina de toda la vida, haciendo ejercicio, cuidando alimentación y meditando; afortunadamente todos somos muy disciplinados, y de verdad, al menos yo me siento mucho mejor ahora. No ha sido difícil mantenerse, ha sido nuestro estilo de vida por más de 20 años. Kairo es un estilo de vida, y queremos inculcarle eso a los chavos.

Paulo: Es importante que la música trascienda también para los jóvenes; las canciones de Kairo siempre han hablado de amor, no como ahora, que ya cantan cosas fuertes y sucias.

Christian: Y no sabes lo que viene con nosotros… Nosotros queríamos dar algo diferente a nuestras fans, y se nos ocurrió que puede ser más destape, así que vamos a deleitarles la pupila también en OnlyFans; sabemos que muchas fans nos han seguido de cerca, pero también queremos llegar a los que no nos conocen.

¿Están preparados para las críticas por la edad?

Paulo: Obviamente, pero ya quisieran estar como nosotros físicamente y hacer lo que más nos gusta; venimos más destapados con todo un espectáculo recargado.

Christian: Magneto, Mercurio, JNS siguen poniendo la música de los 90 en alto, y Kairo trae un sello bien fuerte que ha sido la sensualidad; nunca podrían ver a los Kairo con panza o descuidados. Roberto: Y venimos con temas inéditos, traemos todos los departamentos cargados, no sólo somos modelitos, eso ya quedó atrás.